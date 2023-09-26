У багатьох з наших акторів є великі аудиторії шанувальників, тому зірки не втрачають шансу залучити їх до різних зборів та інших ініціатив, які допомагають наближати нашу перемогу. 24 Канал зібрав 10 акаунтів акторів театру та кіно з найбільшою кількістю підписників.

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Юрій Ткач – 1,7 мільйона підписників

Український комік, зірка серіалів "Країна У" та "Одного разу під Полтавою" посів перше місце в рейтингу найпопулярніших українських акторів в інстаграмі. На своїй сторінці він зібрав понад 1,7 мільйона шанувальників. У час повномасштабної війни Юрій висвітлює в інстаграмі допомогу ЗСУ, терористичні акти Росії проти України, дякує нашим захисникам, а також ділиться милим контентом з особистого життя.

Ксенія Мішина – 933 тисячі підписників

Акторка театру та кіно, головна героїня першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" на інстаграм-сторінці показує повсякденне життя 933-тисячній аудиторії. Актриса ділиться кадрами зі зйомок, б'юті-рутиною, мотиваційною інформацією, а також часто публікує контент з сином.

Міла Сивацька – 807 тисяч підписників

Міла полюбилася українським глядачам своєю щирістю та душевністю, які постійно показувала у серіалах зі своєю участю. Тому за нею з задоволенням стежать в інстаграмі, де ділиться контентом з особистого життя.

Ганна Кошмал – 753 тисячі підписників

Зірка українських серіалів зачаровує понад 700-тисячну аудиторію фоловерів різноманітним контентом. Часто Ганна буває на гастролях, показує за лаштунки сценічного життя, ділиться особистими переживаннями, б'юті-порадами та радо спілкується з шанувальниками.

Ольга Сумська – 729 тисяч підписників

Хоч старша донька Ольги – Антоніна Паперна живе та будує кар'єру в Росії, сама Сумська залишається кумиром для українців. Вона продовжує гастролювати та збирати аншлаги у театрах в різних містах нашої країни. А за лаштунки акторського життя радо показує в інстаграмі.

Наталка Денисенко – 343 тисячі підписників

Одна з найпопулярніших українських акторок активно веде особистий блог, де не лише показує своє життя, а й заробляє. Наталка є жінкою, яка чекає чоловіка з війни, виховує сина та продовжує будувати власну кар'єру. Для багатьох українських жінок її історія є близькою, тому за час війни аудиторія Денисенко в інстаграмі значно збільшилася.

Гарік Бірча – 297 тисяч підписників

Після початку повномасштабного вторгнення актор вступив до лав Збройних Сил України. Гарік дуже рідко виходить на зв'язок, через ще до нього прикута ще більша увага суспільства. Інколи захисник тішить своїх підписників відео, на яких зображений у військовій формі.

Анна Саліванчук – 267 тисяч підписників

Зірка "Одного разу під Полтавою" у час війни багато часу приділяє розвитку особистого блогу. Водночас вона не покинула кар'єру акторки, яку вдало поєднує з вихованням двох діток.

Тарас Цимбалюк – 159 тисяч підписників

Секс-символ українського кіно зібрав на своїй сторінці 159 тисяч фоловерів. Тарас ділиться найяскравішими моментами зі своєї роботи, а також тішить підписників милим особистим контентом.

Олена Світлицька – 119 тисяч підписників

Акторка українських телесеріалів показує, як їй вдається поєднувати акторську кар'єру, розвиток особистого блогу, виховання дітей та підтримувати стосунки з чоловіком.