Известно, что Джек Пэланс вдохновил Олеся Санина на создание картины в 2003 – 2004 годах. Режиссер несколько раз менял структуру и концепцию сценария, и в конце концов, когда я имел возможность выйти на съемочную площадку, все планы поменялись.

Важно То, о чем я узнал, людям рассказывать было невозможно, – разговор с Саниным о "Поводыря"

Олесь Санин о съемках и премьере фильма "Поводырь"

"Мы его сложно снимали (я создаю фильмы медленнее, чем меняются правительства в Украине и президенты, к сожалению)", – говорит Санин. В 2013 году это было проблемно, ведь тогда был у власти репрессивный Янукович. Меня Госкино спрашивало: "Лесь, ну фильм же не про Голодомор?". Я отвечал: "Конечно, нет. Это о музыканте и американском мальчике".

Я говорил неправду, конечно, и пользовался тем, что у власти Януковича были неграмотные люди, ленивые, которые фактически не читали сценария,

– поделился режиссер.

Кроме этого, в 2013 году авторы проекта не получили прокатного удостоверения от Госкино, релиз постоянно переносился. По словам режиссера, рекламы фактически никакой невозможно было делать. Это было связано с политикой. За какую-то широкую рекламу их бы просто остановили, разорили людей, с которыми они сотрудничали. И в тот момент, когда надо было думать о картине, начался Майдан.

"Поводырь" 2014: смотрите трейлер