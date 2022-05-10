"У всех цветов должны цвести": Сеитаблаев показал красочное фото на фоне голубого неба и рапса

Режиссер Ахтем Сеитаблаев сегодня защищает нашу землю от злого врага. Время от времени он делится новыми фото и видео, поддерживающими моральный дух украинцев.

Сеитаблаев подчеркнул, что у него всегда были сложные отношения с цветами желтого цвета. Однако пришел к выводу, что все цветы должны цвести.

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Ахтем Сеитаблаев показал красочное фото на фоне голубого неба и рапса

Всегда были сложные отношения с цветами желтого цвета, сразу скажу: "Цветы в этом не виноваты, им уверен, безразлично, нравятся они мне, или нет. Виноваты скорее события, неприятным напоминанием которых они были. Но здесь, под Николаевом, в поле обычного рапса, прекрасного желтого цвета, вспомнилось высказывание "Все цветы должны цвести"... и отпустило,

– подписал фото Ахтем.



Ахтем Сеитаблаев / Фото из инстаграма режиссера

Напомним, недавно актеры Ахтем Сеитаблаев и Алексей Тритенко весело станцевали под песню Stefania группы Kalush Orchestra. Таким образом, они 30 апреля поздравили пограничников с праздником.

Несколько месяцев назад Ахтем Сеитаблаев завершил съемки военной драмы "Мирный-21", где сыграл Алексей Тритенко. Она рассказывает о Луганском пограничном отряде, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы безрезультатно пытались заставить предать свою страну.

Фильм основан на реальных событиях, развернувшихся на Востоке Украины в июне 2014, в этом году также поедет в Канны. "Мирный-21" – страница по истории о героическом сопротивлении украинских пограничников, отмечающих профессиональный праздник, День пограничника Украины, 30 апреля.