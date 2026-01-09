"Убегай" – самый новый минисериал-триллер на Netflix, о котором гудят соцсети

В сети появился один из самых новых минисериалов на стриминговой платформе Netflix. Это сериал под названием "Убегай".

Лента вышла 1 января 2026 года и уже покорила огромное количество зрителей. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и преимуществах сериала, которые сделали его одним из самых популярных новых триллеров.

Что известно о сериале "Убегай", который вирусится в сети?

Это британский сериал, премьера которого состоялась 1 января 2026 года, а уже сегодня кадры из него вирусно распространяются в тиктоке и других соцсетях.

Лента сочетает жанры криминала, драмы, триллера и детектива. Одним из самых больших преимуществ, которая всегда нравится киноманам, является то, что сериал насчитывает всего 8 эпизодов, поэтому его легко пересмотреть за один или два выходных.

Пока неизвестно, будет ли продолжение, однако первый сезон уже оказался очень успешным. На сегодня сериал имеет 7 баллов в рейтинге IMDb и получил ряд положительных отзывов от тех, кто уже его посмотрел.

Кто сыграл главные роли?

В этом минисериале вы увидите такой актерский состав:

Джеймс Несбитт,

Рут Джонс,

Альфред Энох,

Трейси Энн Оберман,

Ингрид Оливер,

Эми Глэдхилл,

Аннет Бедленд,

Марк Бейзли и других.

О чем сюжет ленты?

Зрители отмечают, что сюжет абсолютно непредсказуем, поэтому сериал идеально подойдет тем, кто любит, когда история держит в напряжении до последней минуты.

Сериал разворачивается вокруг Саймона Грина. Всю жизнь он работал, чтобы иметь счастливое будущее и подарить его своей дочери. Саймон – успешный бизнесмен, имеет собственное дело и дочь Пейдж, которая с детства ничего не знала отказа. Однако именно это сформировало мятежный характер девочки.

После одной из ссор Пейдж просто убегает из дома. Саймон отправляется на ее поиски и в один момент, когда уже начал терять надежду, находит дочь в парке. Но она больше не похожа на ту Пейдж, которую он воспитывал: девочку легко можно спутать с нищенкой.

Когда Саймон пытается вернуть ее домой, Пейдж снова убегает. Саймон не собирается останавливаться и отправляется на ее поиски еще раз, еще не подозревая, что эти события обернутся раскрытием семейных тайн, которые могут разрушить его представление о жизни и ожидания.