Самый новый криминальный детектив на Netflix, который завирусился в сети

Недавно на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера сериала "Убегай", который уже успел привлечь внимание зрителей. Это новый криминальный детектив, который, несмотря на недавний релиз, быстро завирусился в сети и получил популярность.

В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и ключевых преимуществах этого кинопроекта.

Что известно о сериале "Убегай"?

Премьера новейшего криминально-детективного мини-сериала "Убегай" состоялась 1 января 2026 года на стриминговой платформе Netflix. Его большим преимуществом является то, что сериал насчитывает всего 8 эпизодов, которые легко пересмотреть за один или два вечера.

Лента уже полюбилась большому количеству зрителей, ведь сочетает в себе семейную трагедию, криминальный триллер и психологическую драму, от которой невозможно оторваться. Сериал идеально подойдет тем, кто обожает запутанные истории с секретами прошлого.

О чем сюжет сериала "Убегай"?

Сюжет рассказывает о Саймоне Грине, который всю жизнь строил свое счастливое будущее. Он – успешный бизнесмен, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать. У Саймона есть дочь Пейдж, которая с детства получала все желаемое. Из-за этого во взрослом возрасте девушка становится капризной и высокомерной.

После одной из очередных ссор Пейдж убегает из дома, а взволнованный отец отправляется на ее поиски. Впоследствии он случайно видит дочь в парке, однако она совсем не похожа на себя – находится в ужасном состоянии и выглядит как нищенка. Саймон настаивает, чтобы Пейдж поехала домой, и девушка снова исчезает.

"Убегай": смотрите онлайн трейлер сериала

Решительно настроенный найти дочь, Саймон снова отправляется на поиски. В процессе этих семейных драм раскрывается большое количество тайн прошлого, о которых больше невозможно молчать. Мужчина оказывается в эпицентре расследования убийства, а постепенно открывающаяся правда, может полностью разрушить его семью.

Главные роли в сериале сыграли Джеймс Несбитт, Рут Джонс, Альфред Энох, Трейси Энн Оберман, Ингрид Оливер, Эми Гледхилл, Аннет Бедленд и Марк Бейзли.