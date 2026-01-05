Самый новый криминальный детектив на Netflix, который завирусился в сети
- Сериал "Убегай" на Netflix, состоящий из 8 эпизодов, быстро стал популярным благодаря сочетанию семейной трагедии, криминального триллера и психологической драмы.
- Сюжет рассказывает о Саймоне Грине, который ищет свою пропавшую дочь Пейдж, раскрывая тайны прошлого, которые могут разрушить его семью.
Недавно на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера сериала "Убегай", который уже успел привлечь внимание зрителей. Это новый криминальный детектив, который, несмотря на недавний релиз, быстро завирусился в сети и получил популярность.
В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и ключевых преимуществах этого кинопроекта.
Что известно о сериале "Убегай"?
Премьера новейшего криминально-детективного мини-сериала "Убегай" состоялась 1 января 2026 года на стриминговой платформе Netflix. Его большим преимуществом является то, что сериал насчитывает всего 8 эпизодов, которые легко пересмотреть за один или два вечера.
Лента уже полюбилась большому количеству зрителей, ведь сочетает в себе семейную трагедию, криминальный триллер и психологическую драму, от которой невозможно оторваться. Сериал идеально подойдет тем, кто обожает запутанные истории с секретами прошлого.
О чем сюжет сериала "Убегай"?
Сюжет рассказывает о Саймоне Грине, который всю жизнь строил свое счастливое будущее. Он – успешный бизнесмен, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать. У Саймона есть дочь Пейдж, которая с детства получала все желаемое. Из-за этого во взрослом возрасте девушка становится капризной и высокомерной.
После одной из очередных ссор Пейдж убегает из дома, а взволнованный отец отправляется на ее поиски. Впоследствии он случайно видит дочь в парке, однако она совсем не похожа на себя – находится в ужасном состоянии и выглядит как нищенка. Саймон настаивает, чтобы Пейдж поехала домой, и девушка снова исчезает.
"Убегай": смотрите онлайн трейлер сериала
Решительно настроенный найти дочь, Саймон снова отправляется на поиски. В процессе этих семейных драм раскрывается большое количество тайн прошлого, о которых больше невозможно молчать. Мужчина оказывается в эпицентре расследования убийства, а постепенно открывающаяся правда, может полностью разрушить его семью.
Главные роли в сериале сыграли Джеймс Несбитт, Рут Джонс, Альфред Энох, Трейси Энн Оберман, Ингрид Оливер, Эми Гледхилл, Аннет Бедленд и Марк Бейзли.