Сеть гудит о новом боевике-триллере "Убежище" с Джейсоном Стейтемом в главной роли
- Фильм "Одиночка" – американский боевик-триллер с Джейсоном Стейтемом, премьера которого состоялась 29 января 2026 года.
- В сюжете одиночка Мейсон на шотландском острове спасает девочку Джесси во время шторма, после чего сталкивается с опасными событиями и тенями своего прошлого.
Сеть захватывает новый экшн-боевик "Убежище". Премьера ленты в Украине и за рубежом состоялась 29 января 2026 года.
Фильм уже набирает большую популярность, а участие Джейсона Стейтема привлекает еще больше внимания зрителей. В материале 24 Канала рассказываем подробности сюжета, актерского состава и кому точно понравится лента.
Что известно о фильме "Убежище"?
Это американский боевик-триллер, премьера которого состоялась совсем недавно, однако уже наделала шума в сети. Режиссером ленты стал Рик Роман Во ("Гренландия", "Падение ангела"), фильм снят по сценарию Уорда Перри.
В главных ролях:
- Джейсон Стейтем,
- Бодхи Рэй Брэтнек,
- Билл Найи,
- Наоми Аки,
- Дэниел Мейс и другие.
Сейчас лента доступна для просмотра в украинских кинотеатрах. Вероятно, впоследствии фильм выйдет и на стриминговых платформах, поэтому вы легко сможете посмотреть его из дома.
"Убежище" идеально подойдет для просмотра тем, кто является настоящим поклонником творчества Джейсона Стетема. А также ленту стоит посмотреть тем, кто обожает экшн, боевики и триллеры, ведь фильм сочетает в себе все эти жанры.
"Убежище": смотрите онлайн трейлер фильма
О чем сюжет фильма "Убежище"?
В центре сюжета Мейсон – одиночка, который живет на отдаленном шотландском острове. Его очень беспокоит его прошлое, но именно в этот момент надо принимать решение здесь и сейчас. Он спасает молодую девочку Джесси, которая попала в море во время смертельного шторма. Казалось бы, весь ужас уже позади. Но нет, это лишь начало цепи опасных и непредсказуемых событий.
Под угрозой оказывается его жизнь, здоровье, дом. Прошлое стучится в его двери. Теперь ему придется встать на защиту ребенка и наконец столкнуться с тенями прошлого, что приходят за ним.
Сюжет держит интригу до последнего: сможет ли он вырваться из этого ада. Напряженная атмосфера, безумные эмоции и страх сопровождают героев на протяжении всего этого опасного путешествия.