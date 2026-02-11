Фільм уже набирає неабиякої популярності, а участь Джейсона Стейтема привертає ще більше уваги глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо подробиці сюжету, акторського складу та кому точно сподобається стрічка.

Що відомо про фільм "Самотник"?

Це американський бойовик-трилер, прем'єра якого відбулась зовсім нещодавно, однак уже наробила галасу у мережі. Режисером стрічки став Рік Роман Во ("Гренландія", "Падіння янгола"), фільм знято за сценарієм Ворда Перрі.

У головних ролях:

Джейсон Стейтем,

Бодхі Рей Бретнек,

Білл Наї,

Наомі Акі,

Деніел Мейс та інші.

Наразі стрічка доступна для перегляду в українських кінотеатрах. Ймовірно, згодом фільм вийде і на стримінгових платформах, тому ви легко зможете подивитись його з дому.

"Самотник" ідеально підійде для перегляду тим, хто є справжнім прихильником творчості Джейсона Стетема. А також стрічку варто подивитись тим, хто обожнює екшн, бойовики та трилери, адже фільм поєднує у собі усі ці жанри.

"Самотник": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що сюжет фільму "Самотник"?

У центрі сюжету Мейсон – самотник, який живе на віддаленому шотландському острові. Його дуже турбує його минуле, але саме у цю мить треба приймати рішення тут і зараз. Він рятує молоду дівчинку Джессі, яка потрапила в море під час смертельного шторму. Здавалося б, увесь жах уже позаду. Але ні, це лише початок ланцюга небезпечних та непередбачуваних подій.

Під загрозою опиняється його життя, здоров'я, дім. Минуле стукає у його двері. Тепер йому доведеться стати на захист дитини й нарешті зіткнутися з тінями минулого, що приходять по нього.

Сюжет тримає інтригу до останнього: чи зможе він вирватися з цього пекла. Напружена атмосфера, шалені емоції та страх супроводжують героїв протягом усієї цієї небезпечної подорожі.