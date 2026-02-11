Фільм уже набирає неабиякої популярності, а участь Джейсона Стейтема привертає ще більше уваги глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо подробиці сюжету, акторського складу та кому точно сподобається стрічка.
Дивіться також Не лише "Друзі": 3 високорейтингові фільми з Дженніфер Еністон, які точно піднімуть настрій
Що відомо про фільм "Самотник"?
Це американський бойовик-трилер, прем'єра якого відбулась зовсім нещодавно, однак уже наробила галасу у мережі. Режисером стрічки став Рік Роман Во ("Гренландія", "Падіння янгола"), фільм знято за сценарієм Ворда Перрі.
У головних ролях:
- Джейсон Стейтем,
- Бодхі Рей Бретнек,
- Білл Наї,
- Наомі Акі,
- Деніел Мейс та інші.
Наразі стрічка доступна для перегляду в українських кінотеатрах. Ймовірно, згодом фільм вийде і на стримінгових платформах, тому ви легко зможете подивитись його з дому.
"Самотник" ідеально підійде для перегляду тим, хто є справжнім прихильником творчості Джейсона Стетема. А також стрічку варто подивитись тим, хто обожнює екшн, бойовики та трилери, адже фільм поєднує у собі усі ці жанри.
"Самотник": дивіться онлайн трейлер фільму
Про що сюжет фільму "Самотник"?
У центрі сюжету Мейсон – самотник, який живе на віддаленому шотландському острові. Його дуже турбує його минуле, але саме у цю мить треба приймати рішення тут і зараз. Він рятує молоду дівчинку Джессі, яка потрапила в море під час смертельного шторму. Здавалося б, увесь жах уже позаду. Але ні, це лише початок ланцюга небезпечних та непередбачуваних подій.
Під загрозою опиняється його життя, здоров'я, дім. Минуле стукає у його двері. Тепер йому доведеться стати на захист дитини й нарешті зіткнутися з тінями минулого, що приходять по нього.
Сюжет тримає інтригу до останнього: чи зможе він вирватися з цього пекла. Напружена атмосфера, шалені емоції та страх супроводжують героїв протягом усієї цієї небезпечної подорожі.