Які фільми з Дженніфер Еністон має побачити кожен?

"Ми – Міллери"

Рейтинг IMDb: 7.0

Це кримінальна комедія, прем'єра якої відбулася у 2013 році. Режисером став Роуз Маршал Тербер, а в головних ролях можна побачити Дженніфер Еністон, Джейсона Судейкіса, Ему Робертс, Вілла Поутера та інших.

Сюжет розгортається навколо дрібного шахрая Девіда, який створює фальшиву родину, щоб провести контрабанду через кордон. Дружиною стає стриптизерка округу, донькою – сусідське стерво, а сином – місцевий "дурачок". Тепер їм потрібно не проколотися на кордоні.

"Брюс Всемогутній"

Рейтинг IMDb: 6.8

"Брюс Всемогутній" – високорейтингова фентезі-комедія, прем'єра якої відбулася у 2003 році. Головні ролі виконали легендарні зірки Голлівуду Джим Керрі та Дженніфер Еністон. Сюжет розгортається навколо Брюса, який є страшенним песимістом по житті та постійно нарікає.

Одного дня після жахливого дня він починає висловлювати свої претензії Творцю. Творець ставить його на місце та дає змогу спробувати управляти великими силами. Брюс отримує божественні сили і перед ним постає величезна відповідальність.

"Загадкове вбивство"

Рейтинг IMDb: 6.1

Стрічка "Загадкове вбивство" – американський детективний комедійний фільм 2019 року. В головних ролях ви побачите Дженніфер Еністон та Адама Сендлера. Стрічку можна переглянути на стримінговій платформі Netflix.

Сюжет розгортається навколо американського подружжя, яке відправляється у відпустку і навіть не підозрює, чим це може обернутися. Одного разу вони стають свідками вбивства.