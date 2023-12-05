Впрочем, не стоит огорчаться тем, кто не успел просмотреть фильм в кинотеатрах, поскольку его уже можно просмотреть онлайн. Читайте, где можно посмотреть "Убийцы цветочной полнолуния" и о чем лента.
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"Убийцы цветочной полнолуния" можно посмотреть онлайн
Фильм Мартина Скорсезе можно посмотреть онлайн на Sweet TV. В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Глэдстоун и другие.
Действие фильма разворачивается в 1920-х годах в американском городе Оклахома, среди индейского племени Осейдж. Племя оказывается под угрозой, когда один из его представителей разбогател благодаря нефти, из-за чего происходят убийства коренных жителей США. Массовые гибели осейджей привлекают ФБР, которое начинает наблюдать за этими событиями.
"Убийцы цветочной полнолуния": смотрите онлайн трейлер фильма
Зрители пишут отзывы о ленте
Многие ожидавшие премьеры разочаровались в фильме, но также есть те, кто оценил глубоко психологическую ленту. Фанаты уже написали свои отзывы о фильме. Вот что они говорят:
- "Фильм снят для более взрослой и думающей аудитории, а те, кто ноют о скучном фильме, идите смотреть всякие боевики и экшены!"
- "Невероятный фильм! О том, что такое коррупция… какова природа этого явления. Непревзойденная работа и игра актеров, а также очень красивая культура коренного населения Америки"
- "Более примитивного фильма, который отнял 3,5 часа моей жизни я еще не видел!"
- "Эта лента для киноманов, а не для рядового зрителя, любящего экшн и легкий сюжет, чтобы не думать мозгами, а расслабиться..."
- "На фильме уснул на 30 мин, пробудился, и ничего толком не пропустил. Снят качественно, хорошая игра актеров, но фильм скучный, не придумали, как нормально снять окончание, не рекомендую к просмотру."
- "История на реальных событиях. Спокойно высидела 3.5 часа. Неспешный сюжет с акцентированием на эмоциональном состоянии актеров, кадры – как искусство."