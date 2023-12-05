Впрочем, не стоит огорчаться тем, кто не успел просмотреть фильм в кинотеатрах, поскольку его уже можно просмотреть онлайн. Читайте, где можно посмотреть "Убийцы цветочной полнолуния" и о чем лента.

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"Убийцы цветочной полнолуния" можно посмотреть онлайн

Фильм Мартина Скорсезе можно посмотреть онлайн на Sweet TV. В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Глэдстоун и другие.

Действие фильма разворачивается в 1920-х годах в американском городе Оклахома, среди индейского племени Осейдж. Племя оказывается под угрозой, когда один из его представителей разбогател благодаря нефти, из-за чего происходят убийства коренных жителей США. Массовые гибели осейджей привлекают ФБР, которое начинает наблюдать за этими событиями.

"Убийцы цветочной полнолуния": смотрите онлайн трейлер фильма

Зрители пишут отзывы о ленте

Многие ожидавшие премьеры разочаровались в фильме, но также есть те, кто оценил глубоко психологическую ленту. Фанаты уже написали свои отзывы о фильме. Вот что они говорят: