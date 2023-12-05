Утім не варто засмучуватись тим, хто не встиг переглянути фільм у кінотеатрах, оскільки його уже можна переглянути онлайн. Читайте, де можна подивитись "Вбивці квіткової повні" та про що стрічка.
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"Вбивці квіткової повні" можна подивитись онлайн
Фільм Мартіна Скорсезе можна подивитись онлайн на Sweet TV. У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро, Лілі Ґледстоун та інші.
Дія фільму розгортається у 1920-х роках в американському місті Оклахома, серед індіанського племені Осейдж. Плем'я опиняється під загрозою, коли один з його представників розбагатів завдяки нафті, через що відбуваються вбивства корінних жителів США. Масові загибелі осейджів привертають увагу ФБР, яке розпочинає спостерігати за цими подіями.
"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму
Глядачі пишуть відгуки про стрічку
Багато тим, хто очікував прем'єри, розчарувався у фільмі, але також є ті, хто оцінив глибоко психологічну стрічку. Фанати уже написали свої відгуки про фільм. Ось, що вони кажуть:
- "Фільм знятий для більш дорослої та думаючої аудиторії, а ті, хто ниють про нудний фільм, йдіть дивитись всякі бойовики та екшени!"
- "Неймовірний фільм! Про те, що таке корупція… яка природа цього явища. Неперевершена робота і гра акторів, а також дуже красива культура корінного населення Америки"
- "Більш примітивного фільму, який забрав 3,5 години мого життя я ще не бачив!"
- "Ця стрічка для кіноманів, а не для пересічного глядача, який любить екшн і легкий сюжет, щоб не думати мізками, а розслабитися..."
- "На фільмі заснув на 30 хв, проснувся, і нічого толком не пропустив. Знятий якісно, гарна гра акторів, але фільм нудний, не придумали, як нормально зняти закінчення, не рекомендую до перегляду."
- "Історія на реальних подіях. Спокійно висиділа 3.5 години. Неспішний сюжет з акцентуванням на емоційному стані акторів, кадри – як мистецтво."