"Убийцы цветочной луны" из Ди Каприо и де Ниро: что известно о главной премьере осени

Новая лента от Мартина Скорсезе под названием "Убийцы цветочной луны" – одна из самых главных премьер осени. Драма из Леонардо Ди Каприо, Робертом де Ниро и Лили Гладстон в главных ролях выходит на украинские экраны уже 19 октября.

Действие фильма разворачивается в 1920-х годах в Оклахоме, в индейском поселении племени осейджей. Фильм является экранизацией тех реальных событий, которые произошли столетия назад, и снят по мотивам научно-популярного бестселлера Дэвида Грена 2017 года.

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"Убийцы цветочной луны": все, что нужно знать о фильме

На их земле обнаруживаю месторождения нефти, и индейцы из графства Осейдж в мгновение ока превращаются в одних из самых богатых людей в мире: они одеваются в роскошные меха, покупают драгоценные украшения и роскошные автомобили "Роллс-Ройс".

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В Осейджу прибывает Эрнест Буркхарт (Ди Каприо), недавно вернувшийся ветеран войны, чтобы жить вместе со своим дядей Биллом Гейлом (Де Ниро). Гейл является бизнесменом и фермером, который притворяется союзником Осейджей, но на самом деле считает, что имеет право на значительную часть их огромного состояния. Он отмечает, что богатство должно принадлежать белым людям и готов применять безжалостные методы, чтобы достичь своей цели.

Над лентой работает лучшая команда: автор сценария – легендарный Эрик Рот ("Рождение звезды", "Форрест Гамп"). Мартин Скорсезе снова планирует потратить гигантский бюджет. Ведь уже на производство фильма "Убийцы цветочного месяца" ушло 200 миллионов долларов.

"Убийцы цветочной луны" 2023: смотрите трейлер онлайн

Фильмирование фильма началось 8 мая в Оклагоме. По замыслу фильм снимали там, где действительно эта история случилась, чтобы правдивее изобразить развитие событий. Также известно, что Леонардо ди Каприо и Роберт де Ниро встречались с лидерами культуры осейджей перед стартом фильмирования, чтобы узнать больше об их традициях. Фанаты уже могут насладиться атмосферными фотографиями со съемочной площадки.

Первые кадры из фильма "Убийцы цветочной луны" / Appian Way