Дія фільму розгортається в 1920-х роках в Оклахомі, в індіанському поселенні племені осейджів. Фільм є екранізацією тих реальних подій, що трапилися століття тому, та знятий за мотивами науково-популярного бестселера Девіда Ґрена 2017 року.
Дивіться також Для найвідданіших шанувальників: 5 найкращих футбольних фільмів
"Вбивці квіткової повні": все, що треба знати про фільм
На їхній землі виявляю родовища нафти, і індіанці з графства Осейдж в мить перетворюються на одних з найзаможніших людей у світі: вони вдягаються в розкішні хутра, купують надзвичайно коштовні прикраси й розкішні автомобілі "Роллс-Ройс".
До Осейджи прибуває Ернест Буркхарт (Ді Капріо), ветеран війни, що нещодавно повернувся, щоб жити разом зі своїм дядьком Біллом Гейлом (Де Ніро). Гейл є бізнесменом і фермером, який прикидається союзником Осейджів, але насправді вважає, що має право на значну частину їхнього величезного статку. Він зазначає, що багатство ає належати білим людям і готовий застосовувати безжальні методи, щоб досягти своєї мети.
Над стрічкою працює найкраща команда: автор сценарію – легендарний Ерік Рот ("Народження зірки", "Форрест Гамп"). Мартін Скорсезе знову планує витратити гігантський бюджет. Адже вже на виробництво фільму "Вбивці квіткового місяця" пішло 200 мільйонів доларів.
"Вбивці квіткового місяця" 2023: дивіться трейлер онлайн
Фільмування фільму розпочали 8 травня в Оклагомі. За задумом, фільм знімали там, де справді ця історія трапилася, щоб правдивіше зобразити розвиток подій. Також відомо, що Леонардо ді Капріо та Роберт де Ніро зустрічалися з лідерами культури осейджів перед стартом фільмування, щоб більше дізнатися про їхні традиції. Фанати вже можуть насолодитися атмосферними фото зі знімального майданчика.
Перші кадри з фільму "Вбивці квіткової повні" / Appian Way