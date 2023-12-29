Надежда на выживание: Алиса Коваленко показала, как ее ребенок спит в ванной во время ракетной атаки

В ночь на 29 декабря Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину. Среди попавших под обстрел городов: Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр, Запорожье и другие. В общей сложности по всей стране было выпущено 158 ракет и дронов, однако системы противовоздушной обороны успешно перехватили 114 из них.

Украинская режиссер и член Европейской киноакадемии Алиса Коваленко, которая ведет документацию войны России против Украины с 2014 года, показала своего сына, который спал в ванной комнате из-за ракетных обстрелов по Украине.

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Алиса Коваленко поделилась фотографиями сына во время обстрела

Режиссер рассказала, что пока спит ее сын, они с родителями обсуждают качество ванной. Ведь это единственное место, где можно найти убежище дома во время обстрелов.

Говорю родителям, "видите, хорошо, что я настояла три года назад и дорогую стальную ванну купила, а вы хотели сэкономить". Можно было три года назад подумать, что эта немецкая ванна, при отсутствии бомбоубежища, реально может оставлять надежду на выживание нашего ребенка. Такое утро,

– подписала она фото из ванной комнаты.

Алиса Коваленко документирует войну с 2014 года

В 2014 году Алиса Коваленко присоединилась к составу Украинской Добровольческой Армии (УДА). Она активно работала в самых горячих точках фронта, фиксируя события войны. Под Краматорском попала в плен к российским окупантов, пережила многочисленные допросы и стала жертвой гендерного насилия.

На основе своей документации с фронта она сняла документальный фильм "Алиса в стране войны", впервые показанный на международном кинофестивале IDFA в Амстердаме в 2015 году.

А среди фильмов, снятых Алисой недавно: "Мы не угаснем" да "Девочка вдали от дома".

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