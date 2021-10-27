"Удивительные спецэффекты": Стивен Кинг похвалил экранизацию "Дюны" Дени Вильнева

Популярный американский писатель Стивен Кинг высказал свое мнение относительно экранизации книги "Дюна" Фрэнка Герберта в твиттере. Кинг похвалил спецэффекты в ленте и вспомнил о мире во всем мире.

Фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнева был показан в кинотеатрах США и других рынках на прошлой неделе и вызвал в основном положительные отзывы критиков. За первые 5 дней проката картина уже успела принести студии Warner Bros. более 30 миллионов гривен.

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Сюжет "Дюны" и что известно о второй части

В центре истории "Дюны" – Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), когда он и его семья борются за выживание на пустынной планете Арракис. Адаптация Вильнева романа Фрэнка Герберта В 1965 года получила высокую оценку за кинематографию, визуальные эффекты и звуковое оформление, причем зрители и критики согласились, что фильм усиливается театральным просмотром.

Отметим, что из-за глубины романа Герберта Вильнев согласился снять экранную адаптацию "Дюны" лишь в том случае, если ее можно будет разделить на две части. Поэтому на днях компания Legendary официально заявила о работе над продолжением "Дюны", которая выйдет 19 октября 2023 года.

Реакция Стивена Кинга на фильм "Дюна"

Я посмотрел его сегодня днем вместе с женой. Он действительно очень длинный, но действительно красивый. Трудно поверить, что мы научились делать все эти удивительные спецэффекты, но так и не достигли мира во всем мире,

– поделился Стивен Кинг.

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