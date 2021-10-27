Фільм "Дюна" режисера Дені Вільньова був показаний у кінотеатрах США та інших ринках минулого тижня і викликав переважно позитивні відгуки критиків. За перші 5 днів прокату картина вже встигла принести студії Warner Bros. понад 30 мільйонів гривень.

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Сюжет "Дюни" і що відомо про другу частину

У центрі історії "Дюни" – Пол Атрейдес (Тімоті Шаламе), коли він та його родина борються за виживання на пустельній планеті Арракіс. Адаптація Вільньова роману Френка Герберта 1965 року отримала високу оцінку за кінематографію, візуальні ефекти та звукове оформлення, причому глядачі та критики погодилися, що фільм посилюється театральним переглядом.

Зазначимо, що через глибину роману Герберта Вільньов погодився зняти екранну адаптацію "Дюни" лише в тому випадку, якщо її можна буде розділити на дві частини. Отож днями компанія Legendary офіційно заявила про роботу над продовженням "Дюни", що вийде 19 жовтня 2023 року.

Реакція Стівена Кінга на фільм "Дюна"

Я подивився його сьогодні вдень разом із дружиною. Він справді дуже довгий, але справді гарний. Важко повірити, що ми навчилися робити всі ці дивовижні спецефекти, але так і не досягли миру в усьому світі,

— поділився Стівен Кінг.

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