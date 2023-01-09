Совместное с "Игрой престолов" и роман Пратчетта: интересные факты о "Удивительном Морисе"

В начале Нового года в кинотеатрах Украины стартовал показ семейной анимационной комедии "Удивительный Морис". Узнайте, кто написал историю о рыжем коте Морисе, какие задачи ставили перед собой режиссеры, и кто из звезд мирового кино озвучил фильм на Кино 24!

Новая анимация – экранизация романа "Удивительный Морис и его ученые грызуны" известного британского писателя-фантаста Терри Пратчетта, это его двадцать восьмая книга из серии "Плоский мир". Произведение было опубликовано в 2001 году, при нем писатель получил престижную Медаль Карнеги. Впоследствии роман стал настоящим бестселлером, его перевели на более чем 20 языков – украинский в частности. Кстати, Пратчетта считают наиболее популярным британским автором 1990-х годов, из-под его пера вышло семь десятков книг, общим тиражом более 80 миллионов.

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Литературный "папа" кота Мориса

Когда будете смотреть фэнтези "Удивительный Морис" – обратите внимание на кабинет руководителя: там есть бюст Терри Пратчетта – как раз на нем и сидит кот Морис. Этим кадром команда фильма продемонстрировала свое уважение творцу истории.

Кадр из "Удивительного Мориса" / Пресс-служба мультфильма

И пандемия – в тему

Некоторые произведения Пратчетта начали экранизироваться еще в 1990-х, но его проза считалась довольно эксцентричной и тяжелой. Однако уже в 2000-х годах вышли успешные ленты по его романам: фильмы "Санта Хрякус" и "Цвет магии".

А недавние сериалы "Варта" и "Добрые предвестники" окончательно доказали, что тексты британского фантаста нужно экранизировать, в мире на них – безумный спрос.

Работа над анимацией "Удивительный Морис" началась в октябре 2019 года в британском Шеффилде и немецком Гамбурге. Ни расстояние, ни даже пандемия не помешали работе команды: аниматоры перешли на отдаленный график. Авторы гордятся тем, что мультфильм был готов вовремя, работники не простаивали ни дня.

Кадр из "Удивительного Мориса" / Пресс-служба мультфильма

Как сохранить Мориса

Режиссерами анимационного фэнтези о рыжем коте Морисе выступили Тоби Хенкель и Флориан Вестерман. В интервью британскому The Guardian Хенкель отметил, что они пытались сохранить дух миров писателя:

Терри Пратчетт – уникальный автор с узнаваемым юмором и своим голосом в мире литературы… Нам было очень важно сохранить эту уникальность и уникальность самого Мориса – персонажа не просто харизматичного, но и во многом поучительного, что создало идеальный баланс между детским и взрослым развлечением. "Удивительный Морис" и получился идеальным семейным развлечением.

Кадр из "Удивительного Мориса" / Пресс-служба мультфильма

Если сценарист – фанат Пратчетта

Известный американский сценарист Терри Россио принялся адаптировать роман для кино. К тому же Россио оказался настоящим поклонником Пратчетта и подошел к оригинальному тексту с особым уважением.

Кстати, именно Терри Россио создал сценарии к известным проектам, среди которых "Пираты Карибского моря", "Шрек", "Маска Зорро", "Сокровище нации" и другие, за что был неоднократно номинирован на премию Оскар.

Кадр из "Удивительного Мориса" / Пресс-служба мультфильма

При чем здесь доктор Хаус и Мать Драконов

Что общего у сериалов "Доктор Хаус", "Игра престолов" с новой анимацией "Удивительный Морис"? Конечно, звезды, которые играли главные роли в культовых телешоу, а затем подарили свои голоса героям мультфильма.

Рыжий кот со склонностью к аферам заговорил голосом главного героя "Доктора Хауса" и "Дживса и Вустера" – актера Хью Лори. А девочку Малисию озвучила сама Дейенерис Штормонрожденная – звезда британского кино Эмилия Кларк.

Также свои голоса подарили персонажам такие известные актеры как Дэвид Теннант, Джемма Артертон, Хью Бонневилль, Химеш Патель и другие. Кстати, Дэвид Теннант озвучивал своего персонажа по имени Опасные бобы и в радиоадаптации истории о коте Морисе.

Кадр из "Удивительного Мориса" / Пресс-служба мультфильма

Секреты украинского дубляжа

В украинской версии персонажи мультфильма заговорили голосами известных актеров и блогеров: Анны Тринчер, Татьяны Парфильевой, Евгения Таллера, Анастасии Елисеевой, Богдана Шелудяка, Виктории Маремухи и Ивана Кришталя.

Работа над дубляжем проходила весело и креативно! Женя Таллер и Настя Елисеева – близкие друзья еще со студенческих времен, известный творческий тандем – они вместе вели много юмористических проектов. А вот Таня Парфильева и Ваня Кришталь – семейная пара, они считают себя равноправными партнерами не только в бизнесе, но и творчестве и жизни.

Одну из главных героинь – мышку Персики – дублировала актриса и певица Анна Тринчер.

Мне повезло, потому что моя героиня Персики очень мила, она сильно отличается от всех остальных. Она – всей душой за справедливость, и в этом мы с ней схожи. А еще она очень наивна, и слишком верит в людей, что ей мешает и приводит к разочарованиям. И эти черты резонировали, потому что и я такая же: до последнего верю в людей, пока человек не докажет обратное и не сделает пакость. Поэтому мне дублировать персики было очень комфортно. Вообще, обожаю анимацию – потому что эти легкие, милые и обучающие истории жизни разгружают мозг и оставляют приятные ощущения,

– рассказала о работе над анимацией Анна Тринчер.

"Удивительный Морис": смотрите трейлер анимационной комедии