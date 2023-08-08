Умер режиссер Уильям Фридкин, родители которого были еврейскими иммигрантами из Украины

Умер американский режиссер и сценарист Уильям Фридкин. Он широко известен постановкой картин "Изгоняющий дьявола", "Экзорцист", "Французский связной" и был одним из главных режиссеров Нового Голливуда.

Ему было 87 лет. О смерти режиссера в Лос-Анджелесе сообщила друг жены Фридкина – декан Университета Чепмена Стивена Геллоуэя. В последние годы у него были проблемы по здоровью.

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Умер режиссер Уильям Фридкин: что о нем известно

Уильям Фридкин родился в Чикаго, штат Иллинойс. Его отец, Луис Фридкин – бывший полупрофессиональный игрок в софтбол и продавец мужской одежды, мать Рэйчел – медсестра. Они были еврейскими иммигрантами из Украины.

Однажды, когда Уильям был еще ребенком, он просмотрел фильм Орсона Уэллса "Гражданин Кейн", поразивший его до глубины души. После этого Уильям осознал, что его будущее должно быть связано именно с кино.

Музыкальная комедия под названием "Доброе время" (англ. Good Times), в которой приняли участие Сонни и Шер, стала его первым голливудским фильмом. Прокат 1967 года отметил дебют режиссера в игровом кинематографе, а также отметил поступление в этот мир для музыкального дуэта.

В начале своей карьеры особо выдающимся произведением Фридкина стал фильм "Оркестранты" 1970 года. Эта лента затрагивала тему гомосексуальности. Обзоры и рецензии в основном были положительными, признавая в "Оркестрантах" важный вклад. Этот фильм стал решающим для режиссера Фридкина, потому что именно благодаря ему обратили на него внимание большие кинокомпании.

В 1971 году Фридкин снял полицейскую драму "Французский связной", в конце концов получивший пять Оскаров, в 1973 году поставил фильм "Экзорцист", за который получил Золотой глобус.

По информации Variety, Фридкин совмещал опыт работы на телевидении с передовым стилем монтажа и "привнес много энергии в жанры ужасов и полицейских триллеров, на которых он специализировался".

Премьера последнего фильма Фридкина The Caine Mutiny Court-Martial с Кифером Сазерлендом в одной из главных ролей пройдет на Венецианском кинофестивале.

В июле 2018 года поддержал петицию Ассоциации французских кинорежиссеров в защиту заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Уильям Фридкин / BBC

Фридкин был женат четыре раза: на знаменитой французской актрисе Жанне Моро, британской актрисе Лесли-Энн Даун, тележурналистке Келли Ланге и Шерри Лансинг, с которой он прожил до конца своей жизни. У легендарного режиссера также остались двое сыновей – Джексон и Седрик Фридкины.