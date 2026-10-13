Как сообщает People, Шетнер вспомнил, как в 2006 году превратил неприятную медицинскую историю в благотворительную акцию. Причем его необычный "сувенир" помог обеспечить жильем семью из пяти человек.

Как Уильям Шетнер продал камень из почки

Все началось в 2006 году, когда актер избавился от камня в почке. Казалось бы, неприятность осталась позади, но примерно через неделю Шетнер получил неожиданный звонок.

Представители игорной компании предложили выкупить его камень. Сначала актер даже не поверил в серьезность предложения, ведь был уверен, что медики давно его выбросили.



Уильям Шетнер / Фото gettyimages



Однако Шетнер обратился к врачу, взял необычный "трофей" и передал покупателям. По словам знаменитости, впоследствии камень продали на аукционе за 75 тысяч долларов.

Правда, есть нюанс: в 2006 году CBS News сообщало, что компания GoldenPalace.com приобрела камень непосредственно у актера за 25 тысяч долларов. Таким образом, суммы относятся к разным этапам этой необычной истории.

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На что потратили деньги

Самое интересное, что вырученные средства Шетнер не оставил себе. К ним добавили еще 25 тысяч долларов, собранных актерами сериала "Бостонские юристы", в котором он тогда снимался.

По словам знаменитости, в общей сложности 100 тысяч долларов были переданы благотворительной организации Habitat for Humanity. Эти деньги помогли построить дом в Луизиане, где поселилась семья из пяти человек.

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