Як повідомляє People, Шетнер пригадав, як у 2006 році перетворив неприємну медичну історію на благодійну акцію. Причому його незвичайний "сувенір" допоміг забезпечити житлом родину з п'яти людей.

Як Вільям Шетнер продав камінь із нирки

Усе почалося у 2006 році, коли актор позбувся каменя в нирці. Здавалося б, неприємність залишилася позаду, але приблизно через тиждень Шетнер отримав несподіваний дзвінок.

Представники гральної компанії запропонували викупити його камінь. Спочатку актор навіть не повірив у серйозність пропозиції, адже був переконаний, що медики давно його викинули.



Вільям Шетнер / Фото gettyimages



Однак Шетнер звернувся до лікаря, забрав незвичайний "трофей" і передав покупцям. За словами знаменитості, згодом камінь продали на аукціоні за 75 тисяч доларів.

Щоправда, є нюанс: у 2006 році CBS News повідомляло, що компанія GoldenPalace.com придбала камінь безпосередньо в актора за 25 тисяч доларів. Тож суми стосуються різних етапів цієї незвичайної історії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На що витратили гроші

Найцікавіше, що виручені кошти Шетнер не залишив собі. До них додали ще 25 тисяч доларів, зібраних акторами серіалу "Юристи Бостона", у якому він тоді знімався.

За словами знаменитості, загалом 100 тисяч доларів передали благодійній організації Habitat for Humanity. Ці гроші допомогли збудувати будинок у Луїзіані, де оселилася родина з п'яти людей.

Днями стало відомо про те, що зірку фільму "Блондинка в законі" заарештували за напад на людей.



