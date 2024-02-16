Узнайте в материале, о чем будет первая лента актера после громкого скандала на Оскаре. И вспомните, за что Уилл Смит дал пощечину ведущему на культовой кинопремии.

Смотрите также Культовые фильмы о боксе, которые посмотрите на одном дыхании

Уилл Смит вернулся в большое кино

"Сахарные бандиты" – это экшн-триллер, основанный на романе Чака Гогана, который также выступил сценаристом фильма. Изначально проект был анонсирован в 2013 году, и за его разработку взялась компания Universal.

В фильме Уилл Смит исполнит роль ветерана, по имени Нил Мейвен, который, объединившись с другими ветеранами, объявил войну контрабанде наркотиков в Бостоне. Премьера ленты запланирована на 15 февраля.

Так, это первый фильм за последние два года для актера, чья карьера значительно пошатнулась.

Уилл Смит дал пощечину ведущему Крису Року на Оскаре-2022: что произошло

Комик Крис Рок неудачно пошутил о жене Уилла Смита, и последний решил встать на ее защиту и, выйдя на сцену, дал ему пощечину.

Уилл Смит дал пощечину ведущему Оскара-2022: смотрите видео

Однако в дальнейшем это вызвало лишь проблемы – киноакадемия осудила Уилла, который потом сам извинялся за свои слова. Актера исключили из дальнейших мероприятий, а кинокомпании, критикуя его, не спешили с предложениями новых фильмов. Теперь у него наконец появилась возможность получить второй шанс и спасти свою актерскую карьеру.