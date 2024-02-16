Дізнайтесь в матеріалі, про що буде перша стрічка актора після гучного скандалу на Оскарі. Та пригадайте, за що Вілл Сміт дав ляпаса ведучому на культовій кінопремії.

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Вілл Сміт повернувся у велике кіно

"Цукрові бандити" – це екшн-трилер, заснований на романі Чака Гогана, який також виступив сценаристом фільму. Початково проєкт був анонсований у 2013 році, і за його розробку взялася компанія Universal.

У фільмі Вілл Сміт виконає роль ветерана, на ім'я Ніл Мейвен, який, об'єднавшись з іншими ветеранами, оголосив війну контрабанді наркотиків у Бостоні. Прем'єра стрічки запланована на 15 лютого.

Так, це перший фільм за останні два роки для актора, чия кар'єра значно похитнулася.

Вілл Сміт дав ляпаса ведучому Крісу Року на Оскарі-2022: що сталося

Комік Кріс Рок невдало пожартував про дружину Вілла Сміта, і останній вирішив встати на її захист і, вийшовши на сцену, дав йому ляпаса.

Вілл Сміт дав ляпаса ведучому Оскара-2022: дивіться відео

Однак надалі це викликало лише проблеми – кіноакадемія засудила Вілла, який потім сам просив вибачення за свої слова. Актора виключили з подальших заходів, а кінокомпанії, критикуючи його, не поспішали з пропозиціями нових фільмів. Тепер у нього нарешті з'явилась можливість отримати другий шанс та врятувати свою акторську кар'єру.