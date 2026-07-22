24 Канал подготовил подборку самых популярных фильмов, в которых можно увидеть Уиллема Дефо. Выбирайте фильм из списка и наслаждайтесь просмотром.

"Человек-паук"

Это культовая супергеройская история о Питере Паркере, который вынужден сражаться с опасным врагом. Уиллем Дефо воплотил образ Нормана Озборна – гениального ученого, который из-за неудачного эксперимента превращается в коварного Зеленого Гоблина. Его безумный смех, мимика и жуткое расстройство личности сделали этого персонажа одним из самых известных кинозлодеев в истории.

"Человек-паук": смотрите трейлер фильма онлайн

"Маяк"

Захватывающий психологический триллер о двух смотрителях маяка, которые оказываются в полной изоляции на отдаленном и мрачном острове. Из-за суровых условий и одиночества герои постепенно начинают терять рассудок и погружаться в собственные галлюцинации. В фильме Уиллем Дефо сыграл старого смотрителя Томаса Уэйка.

"Маяк": смотрите трейлер фильма онлайн

"Бедные-несчастные"

Яркая драма о возвращении к жизни девушки Беллы с помощью безумного научного эксперимента. Дефо воплотил образ доктора Годвина Бакстера – эксцентричного хирурга-гения, который пересаживает женщине мозг ее же нерожденного ребенка.

"Бедные-несчастные": смотрите трейлер фильма онлайн

"Святые из Бундока"

Легендарный криминальный боевик о двух братьях, которые решают самостоятельно очистить родной город от мафии. По их кровавому следу отправляется чрезвычайно эксцентричный и гениальный агент ФБР Пол Смекер, которого сыграл Уиллем Дефо. Актеру удалось создать настолько яркого и нестандартного персонажа, что каждая сцена с ним стала настоящим украшением фильма.

"Святые из Бундока": смотрите трейлер фильма онлайн

"Ван Гог. На пороге вечности"

Это глубокая и трогательная биографическая драма о последних годах жизни выдающегося нидерландского художника Винсента ван Гога во Франции. Уиллем Дефо мастерски передал его внутреннюю боль, безумие и страсть к творчеству. Эта чувственная и убедительная игра принесла актеру заслуженную номинацию на премию "Оскар".

"Ван Гог. На пороге вечности": смотрите трейлер фильма онлайн

Кроме того, Виллема Дефо можно увидеть еще в таких фильмах:

"Проект "Флорида"";

"Отель "Гранд Будапешт"";

"Последнее искушение Христа";

"Антихрист";

"Носферату".

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