В честь праздника 24 Канал подготовил подборку лучших фильмов и сериалов с участием Селены Гомес, которые идеально подойдут для вечернего просмотра.

"Убийства в одном здании" (2021 – настоящее время)

Сюжет сериала разворачивается вокруг жильцов элитного дома в Нью-Йорке, увлеченных криминальными подкастами. Однако однажды главные герои внезапно сами оказываются в центре расследования загадочного убийства своего соседа. Селена сыграла здесь Мэйбел Мора – саркастичную, но ранимую молодую художницу со своими секретами. Она объединяется с двумя эксцентричными соседями почтенного возраста, чтобы начать собственное расследование.

"Убийства в одном здании": смотрите трейлер сериала онлайн

"Эмилия Перес" (2024)

В центре сюжета – история главы мексиканского наркокартеля, который решает инсценировать свою смерть и сделать операцию по смене пола, чтобы наконец начать новую жизнь. Гомес воплотила на экране роль Джесси Дель Монте – жены босса, которая остается наедине с детьми, не подозревая о настоящем плане мужа. Кстати, именно эта роль принесла ей награду Каннского кинофестиваля.

"Эмилия Перес": смотрите трейлер фильма онлайн

"Основные принципы добра" (2016)

Пережив личную трагедию, бывший писатель решает изменить свою жизнь и становится опекуном саркастичного подростка с тяжелой формой мышечной дистрофии. Однажды они вместе отправляются в спонтанное автомобильное путешествие, где к ним присоединяется дерзкая автостопщица Дот. Именно ее образ блестяще воплотила Гомес.

"Основные принципы добра": смотрите трейлер фильма онлайн

Среди других фильмов и сериалов, в которых можно увидеть Селену Гомес:

"Волшебники из Вэйверли Плэйс". История разворачивается вокруг на первый взгляд обычной нью-йоркской семьи Руссо, которая тайно обладает магическими способностями. Здесь Селена сыграла Алекс Руссо – среднюю дочь, которая постоянно попадает в передряги из-за злоупотребления магией. Именно эта роль сделала актрису кумиром миллионов подростков по всему миру.

История разворачивается вокруг на первый взгляд обычной нью-йоркской семьи Руссо, которая тайно обладает магическими способностями. Здесь Селена сыграла Алекс Руссо – среднюю дочь, которая постоянно попадает в передряги из-за злоупотребления магией. Именно эта роль сделала актрису кумиром миллионов подростков по всему миру. "Монте-Карло". Во время долгожданного путешествия в Париж обычную американскую девушку Грейс случайно принимают за развратную и более богатую, чем она, британскую наследницу Корделию. Селена Гомес исполняет сразу две роли: скромную Грейс и ее капризную двойницу Корделию Винтроп-Скотт.

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