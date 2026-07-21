История Натали Вуд – как раз такой случай. Звезда "Вестсайдской истории", трехкратная номинантка на "Оскар", двукратная лауреатка "Золотого глобуса" – и, как неожиданно выясняется, дочь украинского эмигранта. Поэтому 24 Канал собрал восемь фактов об актрисе, после которых становится ясно: статус легенды она получила не благодаря удачному пиару, а вполне заслуженно.

1. До Голливуда она была Натальей Захаренко



Натали Вуд / Фото Getty Images



Будущая звезда родилась 20 июля 1938 года в Сан-Франциско. Отец, Николай Захаренко, родом из Харькова, дал семье фамилию, которую Голливуд так и не научился произносить с первого раза – так появились Гурдины. А уже на экране Наталья превратилась в более удобную для американского уха Натали Вуд.

2. Начала карьеру раньше, чем научилась читать

В четыре года – первая роль. Еще до школы у нее уже было портфолио, которому могли бы позавидовать многие взрослые актеры. После "Чуда на 34-й улице" она стала одной из самых известных детских звезд Голливуда – и это задолго до появления слова "вундеркинд" в лексиконе шоу-бизнеса.

3. К 25 годам – уже три номинации на "Оскар"

Первая пришла благодаря фильму "Бунтарь без причины", где она снималась вместе с Джеймсом Дином. Темп, с которым Натали собирала номинации на главную кинопремию мира, легко мог бы стать отдельным пунктом в резюме – если бы актерам вообще нужны были резюме.

4. Роль, что пережила свое поколение



Натали Вуд / Фото Getty Images



Мария в "Вестсайдской истории" – та самая роль, после которой имя актрисы остается в учебниках по кино. Прошло более 60 лет, а мюзикл до сих пор уверенно держится в списках лучших фильмов всех времен. Не каждый современный блокбастер может похвастаться такой стойкостью.

5. "Худшая актриса года"

В 1966 году студенческий юмористический журнал решил пошутить и назвал Натали худшей актрисой года. Реакция звезды оказалась неожиданной для любого пресс-агента: никаких гневных заявлений, никакого бойкота церемонии – она просто приехала и лично взяла свою шуточную "награду".

6. Роман с Элвисом – короче, чем обе их карьеры вместе взятые

Еще до того, как Пресли окончательно стал королем рок-н-ролла, у него был роман с Натали. История любви оказалась значительно короче, чем фильмография любого из них – но свое место в голливудских хрониках все равно не утратила.

7. Вышла замуж за одного и того же мужчину дважды

Роберт

Натали Вуд / Фото Getty Images



Вагнер стал первым мужем Натали. Пара развелась – а через несколько лет снова сошлась и поженилась во второй раз. В кино любят сиквелы, и, как оказалось, в личной жизни голливудских звезд тоже есть место для второго сезона.

8. Смерть, которая до сих пор оставляет больше вопросов, чем ответов

В 1981 году жизнь Натали Вуд оборвалась во время ночной прогулки на яхте. Официально причиной смерти назвали утопление, однако эта история оказалась не из тех, где финальные титры ставят сразу.

Спустя 30 лет дело возобновили, а загадочная гибель актрисы до сих пор остается одной из самых известных тайн Голливуда.

Кстати, в Голливуде еще много актеров с украинскими корнями, которых вы точно знаете.