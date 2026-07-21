Історія Наталі Вуд – саме такий випадок. Зірка "Вестсайдської історії", триразова номінантка на "Оскар", дворазова лауреатка "Золотого глобуса" – і, як несподівано з'ясовується, донька українського емігранта. Тож 24 Канал зібрав вісім фактів про акторку, після яких стає зрозуміло: статус легенди вона отримала не завдяки вдалому піару, а цілком заслужено.

1. До Голлівуду вона була Наталією Захаренко



Наталі Вуд / Фото Getty images



Майбутня зірка народилася 20 липня 1938 року в Сан-Франциско. Батько, Микола Захаренко, родом із Харкова, дав родині прізвище, яке Голлівуд так і не навчився вимовляти з першого разу – тож з'явились Гурдіни. А вже на екрані Наталія перетворилась на зручнішу для американського вуха Наталі Вуд.

2. Кар'єру почала раніше, ніж навчилася читати

У чотири роки – перша роль. Ще до школи в неї вже було портфоліо, якому могли б позаздрити чимало дорослих акторів. Після "Дива на 34-й вулиці" вона стала однією з найвідоміших дитячих зірок Голлівуду – і це задовго до появи слова "вундеркінд" у шоубізнесовому лексиконі.

3. До 25 років – уже три номінації на "Оскар"

Перша прийшла завдяки "Бунтарю без причини", де вона знімалась разом із Джеймсом Діном. Темп, з яким Наталі назбирала номінації на головну кінопремію світу, легко міг би стати окремим пунктом у резюме – якби акторам взагалі потрібні були резюме.

4. Роль, що пережила своє покоління



Наталі Вуд / Фото Getty images



Марія у "Вестсайдській історії" – та сама роль, після якої ім'я актриси залишається в підручниках з кіно. Понад 60 років минуло, а мюзикл досі впевнено тримається у списках найкращих фільмів усіх часів. Не кожен блокбастер сьогодення може похвалитися такою витривалістю.

5. "Найгірша акторка року"

У 1966-му студентський гумористичний журнал вирішив пожартувати й назвав Наталі найгіршою акторкою року. Реакція зірки виявилась несподіваною для будь-якого пресагента: жодних гнівних заяв, жодного бойкоту церемонії – вона просто приїхала й особисто забрала свою жартівливу "нагороду".

6. Роман з Елвісом – коротший, ніж обидві їхні кар'єри разом узяті

Ще до того, як Преслі остаточно став королем рок-н-ролу, у нього був роман із Наталі. Історія кохання виявилась значно коротшою за фільмографію будь-кого з них – але свого місця в голлівудських хроніках усе одно не втратила.

7. Одружилася з одним чоловіком двічі

Роберт

Наталі Вуд / Фото Getty images



Вагнер став першим чоловіком Наталі. Пара розлучилася – а через кілька років знову зійшлася й одружилась удруге. У кіно люблять сиквели, і, як з'ясувалося, в особистому житті голлівудських зірок теж є місце для другого сезону.

8. Загибель, яка й досі залишає більше запитань, ніж відповідей

У 1981 році життя Наталі Вуд обірвалося під час нічної прогулянки на яхті. Офіційно причиною смерті назвали утоплення, однак ця історія виявилася не з тих, де фінальні титри ставлять одразу.

Через 30 років справу поновили, а загадкова загибель акторки й досі залишається однією з найвідоміших таємниць Голлівуду.

До слова, в Голлівуді ще багато акторів з українським корінням, яких ви точно знаєте.