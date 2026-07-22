На честь свята 24 Канал зібрав добірку найкращих фільмів та серіалів за участю Селени Гомес, які ідеально підійдуть для вечірнього перегляду.

"Убивства в одній будівлі" (2021 – дотепер)

Сюжет серіалу розгортається навколо мешканців елітного будинку в Нью-Йорку, які захоплюються кримінальними подкастами. Втім, одного дня головні герої раптово самі опиняються в центрі розслідування загадкового вбивства свого сусіда. Селена зіграла тут Мейбел Мора – саркастичну, але вразливу молоду художницю з власними таємницями. Вона об'єднується з двома дивакуватими сусідами поважного віку, щоб розпочати власне розслідування.

"Убивства в одній будівлі": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Емілія Перес" (2024)

У центрі сюжету – історія очільника мексиканського наркокартелю, який вирішує інсценувати свою смерть і зробити операцію зі зміни статі, щоб нарешті почати нове життя. Гомес втілила роль Джессі Дель Монте – дружини боса, яка залишається сам на сам із дітьми, не підозрюючи про справжній план чоловіка. До речі, саме ця роль принесла їй нагороду Каннського кінофестивалю.

"Емілі Перес": дивіться трейлер фільму онлайн

"Основні принципи добра" (2016)

Переживши особисту трагедію, колишній письменник вирішує змінити своє життя та стає опікуном саркастичного підлітка із важкою формою м'язової дистрофії. Одного дня вони разом вирушають у спонтанну автомобільну подорож, де до них приєднується зухвала автостопниця Дот. Саме її образ блискуче втілила Гомес.

"Основні принципи добра": дивіться трейлер фільму онлайн

Серед інших фільмів і серіалів, у яких можна побачити Селену Гомес:

"Чаклуни з Вейверлі" . Історія розгортається навколо звичайної на вигляд нью-йоркської родини Руссо, яка таємно володіє магічними здібностями. Тут Селена зіграла Алекс Руссо – середню доньку, яка постійно потрапляє в халепи через зловживання магією. Саме ця роль зробила акторку кумиром мільйонів підлітків в усьому світі.

. Історія розгортається навколо звичайної на вигляд нью-йоркської родини Руссо, яка таємно володіє магічними здібностями. Тут Селена зіграла Алекс Руссо – середню доньку, яка постійно потрапляє в халепи через зловживання магією. Саме ця роль зробила акторку кумиром мільйонів підлітків в усьому світі. "Монте Карло". Під час омріяної подорожі до Парижа звичайну американську дівчину Грейс випадково плутають із розбещеною та багатшою за неї британською спадкоємицею Корделією. Селена Гомес виконує одразу дві ролі: скромну Грейс та її вередливого двійника Корделію Вінтроп-Скотт.

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