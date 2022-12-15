"Уэнсдэй" превзошел "Дамера" и пересек отметку в 1 миллиард часов просмотров на Netflix
Источник:Variety
Сериал Тима Бертона о семейке Аддамс с Дженной Ортегой в главной роли официально стал третьим проектом Netflix, превысившим 1 миллиард часов просмотров на стриминге за один месяц. До сих пор это удалось только "Игре в кальмара" и сериалу "Удивительные чудеса 4".
Это также означает, что "Уэнсдэй" обошел "Дамера" Райана Мерфи и стал вторым самым популярным англоязычным сериалом всех времен на Netflix. А также стоит отметить, что четвертый сезон "Удивительных чудес" длится дольше "Уэнсдэй" – около 13 часов против 6,8 часов.
Это интересно Как создавали комнату Уэнсдэй и Энид: секреты уникального пространства от дизайнера сериала
"Уэнсдэй" лидирует на Netflix по количеству просмотров
Кроме этого, вчера, 13 декабря, Netflix обновил рейтинговые списки самых популярных сериалов, которые сейчас смотрят в мире, и "Уэнсдэй" занимает первое место.
Пока сериал официально не продлили на второй сезон, однако в конце первого стало понятно, что шоу будет продолжено. Как могут развиваться события во втором сезоне читайте в нашем материале.
О чем рассказывает сериал
По сюжету первого сезона, дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнсдэй хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.
Главные роли сыграли:
- Дженна Ортега – Уэнсдэй Аддамс
- Кэтрин Зета-Джонс – Мортисия Аддамс
- Рики Линдгоум – доктор Валери Кинботт
- Джейми МакШейн – шериф Донован Гелпин
- Гантер Дуэн – Тайлер Гелпин
- Джорджи Фармер – Аякс Петропол
- Муса Мостафа – Юджин Оттингер
- Эмма Майерс – Энид Синклер
- Джой Сандей – Бьянка Барклай
- Перси Гайнс Уайт – Ксавье Торп
- Гвендолин Кристи – директор Лариса Вимс
- Кристина Риччи – Мэрилин Торнхилл
- Виктор Доробанц – Вещь
- Фред Армисен – Дядя Фестер
"Уэнсдэй" 1 сезон: смотрите трейлер онлайн