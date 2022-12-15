"Уэнсдэй" превзошел "Дамера" и пересек отметку в 1 миллиард часов просмотров на Netflix

Сериал Тима Бертона о семейке Аддамс с Дженной Ортегой в главной роли официально стал третьим проектом Netflix, превысившим 1 миллиард часов просмотров на стриминге за один месяц. До сих пор это удалось только "Игре в кальмара" и сериалу "Удивительные чудеса 4".

Это также означает, что "Уэнсдэй" обошел "Дамера" Райана Мерфи и стал вторым самым популярным англоязычным сериалом всех времен на Netflix. А также стоит отметить, что четвертый сезон "Удивительных чудес" длится дольше "Уэнсдэй" – около 13 часов против 6,8 часов.

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"Уэнсдэй" лидирует на Netflix по количеству просмотров

Кроме этого, вчера, 13 декабря, Netflix обновил рейтинговые списки самых популярных сериалов, которые сейчас смотрят в мире, и "Уэнсдэй" занимает первое место.

"Уэнсдэй​" – самый популярный сериал на Netflix / Netflix

Пока сериал официально не продлили на второй сезон, однако в конце первого стало понятно, что шоу будет продолжено. Как могут развиваться события во втором сезоне читайте в нашем материале.

О чем рассказывает сериал

По сюжету первого сезона, дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнсдэй хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

Главные роли сыграли:

Дженна Ортега – Уэнсдэй Аддамс

Кэтрин Зета-Джонс – Мортисия Аддамс

Рики Линдгоум – доктор Валери Кинботт

Джейми МакШейн – шериф Донован Гелпин

Гантер Дуэн – Тайлер Гелпин

Джорджи Фармер – Аякс Петропол

Муса Мостафа – Юджин Оттингер

Эмма Майерс – Энид Синклер

Джой Сандей – Бьянка Барклай

Перси Гайнс Уайт – Ксавье Торп

Гвендолин Кристи – директор Лариса Вимс

Кристина Риччи – Мэрилин Торнхилл

Виктор Доробанц – Вещь

Фред Армисен – Дядя Фестер

"Уэнсдэй" 1 сезон: смотрите трейлер онлайн