Источник, близкий к семье Перси, живущей в Торонто и Ньюфаундленде, подтвердил эту информацию. "Для Netflix исключить его из шоу – это позор", – пишут поклонники в сети.
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В чем обвиняют Перси Гайнса Уайта
Перси утверждает, что в начале 2023 кто-то против него начал кампанию дезинформации. Из-за этого его семью запугивали, а друзьям угрожали убийством.
Тогда в январе, девушки, якобы пострадавшие от сексуальных притязаний Перси Гайнса Уайта, создали гештег #cancelpercy и за ним делились своими историями.
Были использованы мои несовершеннолетние фотографии, а примеры моего поведения казались ненавистными. Моя подруга Джейн была ошибочно изображена жертвой и ее попытки исправить все было проигнорировано,
– поделился Перси Гайнс Уайт в инстаграме.
По словам актера, это ложные слухи. Он выразил свое недовольство тем, что некоторые люди изображают его как фанатика или лицо, несущее преступное небрежное отношение к безопасности других людей.
Что известно о Перси Гайнсе УайтеВ карьере 21-летнего Перси Гайнса Уайта – более 10 ролей в фильмах и около 15 сериалах, включая "Уэнздей" в 2022 году. Молодой актер начал свою кинокарьеру с роли мутанта Энди Стракера в американском телесериале "Одаренные" Fox TV. Кроме того, он поражает зрителей своей ролью молодого Си Джея Фредерикса в фильме "Ночь в музее", а также появился в лентах "Удаленная местность" и "Рождественская история ужасов".
Что нужно знать о 2 сезоне "Уэнздей"
- "Уэнздей" стала одним из самых популярных проектов Netflix и обошла по просмотрам "Очень странные дела".
- В первом сезоне мы увидели, как дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется к школе, где она выделяется среди американских подростков. Уэнздей не находит общий язык со своими ровесниками. В то же время она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и разгадать загадку жестоких убийств местных жителей. Уэнздей хочет раскрыть тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.
- В продолжении истории о семейке Аддамс мы увидим больше жутких моментов, монстров и запутанных сюжетных линий. Ожидается, что новый сезон выйдет в конце 2023 или 2024 году.