Джерело, близьке до родини Персі, яка живе в Торонто та Ньюфаундленді, підтвердило цю інформацію. "Для Netflix виключити його з шоу – це ганьба", – пишуть шанувальники у мережі.

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У чому звинувачують Персі Гайнса Вайта

Персі стверджує, що на початку 2023 року хтось проти нього розпочав кампанію дезінформації. Через це його сім'ю залякували, а друзям погрожували вбивством.

Тоді у січні, дівчата, які начебто постраждали від сексуальних домагань Персі Гайнса Вайта, створили гештег #cancelpercy і за ним ділилися своїми історіями.

Були використані мої неповнолітні фотографії, а приклади моєї поведінки подавалися як ненависні. Моя подруга Джейн була помилково зображена жертвою і її спроби виправити все було проігноровано,

– поділився Персі Гайнс Вайт в інстаграмі.

За словами актора, це неправдиві чутки. Він висловив своє незадоволення тим, що деякі люди зображують його як фанатика або особу, яка несе злочинне недбале ставлення до безпеки інших людей.

Що відомо про Персі Гайнса Вайта У кар'єрі 21-річного Персі Гайнса Вайта – понад 10 ролей у фільмах та близько 15 серіалах, включаючи "Венздей" у 2022 році. Молодий актор розпочав свою кінокар'єру з ролі мутанта Енді Стракера в американському телесеріалі "Обдаровані" від Fox TV. Крім цього, він вражає глядачів своєю роллю молодого Сі Джея Фредерікса у фільмі "Ніч у музеї", а також з'явився в стрічках "Віддалена місцевість" та "Різдвяна історія жахів".

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