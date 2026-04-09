Какие новые актеры появятся в 3 сезоне сериала "Уэнздей"

В третьем сезоне сериала "Уэнздей" появятся три приглашенные звезды. К актерскому составу присоединятся Лина Хиди ("Игра престолов", "Покинутые"), Эндрю Маккарти ("Огни святого Эльма", Brats) и Джеймс Лэнс ("Тед Лассо").

Об этом сообщили на официальной странице сериала "Уэнздей" в инстаграме.

Не пропустите Когда выйдет долгожданное продолжение сериала "Бумажный дом: Берлин" на Netflix

Что известно о 3 сезоне сериала "Уэнздей"?

Лина Хиди, Эндрю Маккарти и Джеймс Лэнс присоединятся к новым актерам, которых объявили ранее: Евы Грин, которая сыграет сестру Мортиши Аддамс, Вайноны Райдер, Криса Сарандона, Ноа Тейлора, Оскара Моргана и Кеннеди Мойера, пишет Variety. В то же время пока неизвестно, какие роли они исполнят.

В этом сезоне мы приветствуем новых учеников, новых учителей и раскопаем несколько давно забытых секретов семьи Аддамс. Не говорите, что вас не предупреждали,

– цитирует Tudum шоураннеров сериала Альфреда Гоффа и Майлза Миллара.

Съемки третьего сезона сериала, как и предыдущих, будут проходить в Дублине – столице Ирландии. Американская актриса Дженна Ортега вернется к роли Уэнздей Аддамс.

Также в съемках примут участие Эмма Майерс, Фред Армисен, Хантер Духан, Джой Сандей, Муса Мостафа, Джорджи Фармер, Айзек Ордоньес, Билли Пайпер, Луянда Унати Льюис-Ньяво, Виктор Доробанту, Иви Темплтон, Луис Гусман, Кэтрин Зета-Джонс и Джоанна Ламли.

Автором персонажей, на основе которых создан сериал, является художник Чарлз Аддамс. Режиссером "Уэнздей" стал Тим Бертон.

