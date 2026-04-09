Какие новые актеры появятся в 3 сезоне сериала "Уэнздей"
- В третьем сезоне сериала "Уэнздей" появятся Лина Хиди, Эндрю Маккарти и Джеймс Лэнс.
- Съемки будут проходить в Дублине, а Дженна Ортега вернется к роли Уэнздей Аддамс.
В третьем сезоне сериала "Уэнздей" появятся три приглашенные звезды. К актерскому составу присоединятся Лина Хиди ("Игра престолов", "Покинутые"), Эндрю Маккарти ("Огни святого Эльма", Brats) и Джеймс Лэнс ("Тед Лассо").
Об этом сообщили на официальной странице сериала "Уэнздей" в инстаграме.
Не пропустите Когда выйдет долгожданное продолжение сериала "Бумажный дом: Берлин" на Netflix
Что известно о 3 сезоне сериала "Уэнздей"?
Лина Хиди, Эндрю Маккарти и Джеймс Лэнс присоединятся к новым актерам, которых объявили ранее: Евы Грин, которая сыграет сестру Мортиши Аддамс, Вайноны Райдер, Криса Сарандона, Ноа Тейлора, Оскара Моргана и Кеннеди Мойера, пишет Variety. В то же время пока неизвестно, какие роли они исполнят.
В этом сезоне мы приветствуем новых учеников, новых учителей и раскопаем несколько давно забытых секретов семьи Аддамс. Не говорите, что вас не предупреждали,
– цитирует Tudum шоураннеров сериала Альфреда Гоффа и Майлза Миллара.
Съемки третьего сезона сериала, как и предыдущих, будут проходить в Дублине – столице Ирландии. Американская актриса Дженна Ортега вернется к роли Уэнздей Аддамс.
Также в съемках примут участие Эмма Майерс, Фред Армисен, Хантер Духан, Джой Сандей, Муса Мостафа, Джорджи Фармер, Айзек Ордоньес, Билли Пайпер, Луянда Унати Льюис-Ньяво, Виктор Доробанту, Иви Темплтон, Луис Гусман, Кэтрин Зета-Джонс и Джоанна Ламли.
Автором персонажей, на основе которых создан сериал, является художник Чарлз Аддамс. Режиссером "Уэнздей" стал Тим Бертон.
О чем сериал "Уэнздей"?
В сериале рассказывается о семейной Аддамс, в частности о Уэнздей, которая поступает в академию "Невермор" и учится управлять своими необычайными способностями.
В первом сезоне главная героиня раскрывает серию убийств, связанных с ее родителями, Мортишей и Гомесом, которые познакомились в "Неверморе" 15 лет назад.
В финале второго сезона Уэнздей садится в мотоцикл своего дяди Фестера и решительно настроена разыскать свою соседку Энид Синклер, которая превратилась в волка во время полнолуния.