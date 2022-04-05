"Украина в огне и Мавка в огне": создатели "Мавки" поразили необычными эскизами из мультфильма

Создатели украинского мультика "Мавка" показали необычные иллюстрации и эскизы из мультфильма. На фотографиях Мавка предстала в огне.

Команда мультфильма представила особые иллюстрации и эскизы из "Мавки", которыми не планировала делиться до выхода фильма, ведь хотела сохранить сюжетные сюрпризы.

Читайте также Без графики с буквами Z и V: на ютубе появился второй сезон сериала "Первые ласточки. Зависимые"

Создатели "Мавки" поразили необычными эскизами из мультфильма

Как сообщили создатели, сейчас этими рисунками они хотели подчеркнуть:

Да, наша милая Мавка – милая и добрая, нежная и отзывчивая Душа Пралиса, его Берегиня. Но в момент угрозы, в тот же миг, когда нужно защитить лесной народ от гибели, она становится сильной и полной справедливой ярости – огненной! И эта ее сущность несет смерть жестокому и коварному врагу!

"И наше сердце замирает от боли и ужаса из-за страданий, которые принесла эта страшная война украинским детям. Каждому из нас", – дополнила команда.

⠀

Даже в военных условиях аниматоры продолжают работать над мультфильмом, чтобы по их словам он вовремя вышел на экраны и объединил всех нас в момент нашей победы.

Мы выстоим, победим, придем на премьеру в кинотеатры и узнаем, в какой момент сюжета кроткая Мавка становится воинственной!⠀

"Мы верим в то, что у Украины мужественные Защитники и настоящие Берегини, знаем, что добро всегда побеждает и этому учим наших детей. Слава Украине!", – подытожили они.

Создатели "Мавки" поразили необычными эскизами из мультфильма / Фото из фейсбука