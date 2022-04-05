Команда мультфільму презентувала особливі ілюстрації та ескізи з "Мавки", якими не планувала ділитися до виходу стрічки, адже хотіла зберегти сюжетні сюрпризи.

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Творці "Мавки" вразили незвичайними ескізами з мультфільму

Як повідомили творці, зараз цими малюнками вони хотіли наголосити:

Так, наша люба Мавка — мила і добра, ніжна і чуйна Душа Пралісу, його Берегиня. Але в момент загрози, у ту саму мить, коли треба захистити лісовий народ від загибелі, вона стає сильною і сповненою справедливої люті — вогняною! І ця її сутність несе смерть жорстокому та підступному ворогу!

"І наше серце завмирає від болю і жаху через страждання, які принесла ця страшна війна українським дітям. Кожному з нас", – доповнила команда.

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Навіть у воєнних умовах аніматори продовжують працювати над мультфільмом, щоб, за їхніми словами, він вчасно вийшов на екрани та об’єднав усіх нас у момент нашої перемоги.

Ми вистоїмо, переможемо, прийдемо на прем’єру в кінотеатри й дізнаємося, в який момент сюжету лагідна Мавка стає войовничою!⠀

"Ми віримо в те, що Україна має мужніх Захисників і справжніх Берегинь, знаємо, що добро завжди перемагає і цьому вчимо наших дітей. Слава Україні!", – підсумували вони.

Творці "Мавки" вразили незвичайними ескізами з мультфільму / Фото з фейсбуку