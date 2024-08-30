Венецианский кинофестиваль-2024: какие фильмы представит Украина

С 28 августа по 7 сентября 2024 года все внимание мирового киносообщества будет приковано к Италии, где состоится 81-й Венецианский международный кинофестиваль. Это мероприятие является одним из самых значимых событий в мире кинематографа, ведь на его сцене собираются ведущие режиссеры, актеры и критики, чтобы оценить лучшие новинки мирового кино.

Это еще одна площадка, где украинские кинематографисты имеют возможность продемонстрировать свои работы международной аудитории, показать свое видение и обратить внимание мира на украинское кино. В материале вы узнаете о фильмах, которые в этом году будут представлять Украину на этом престижном событии.

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Фильмы, которые представят Украину на Венецианском кинофестивале-2024

"Песни медленно горящей земли"

В секции "Вне конкурса – нонфикшн" на 81-м Венецианском международном кинофестивале будет представлена новая работа Ольги Журбы, украинского режиссера, которая уже получила международное признание благодаря своим предыдущим проектам. Ее новый фильм привлекает особое внимание, ведь касается одной из самых актуальных тем современности – жизни в условиях войны.

4 сентября в рамках официальной программы фестиваля состоится мировая премьера этого документального фильма. Лента освещает жизнь в Украине в течение первых двух лет полномасштабного российского вторжения, показывая, как война изменила общество и каждого отдельного человека.

"Песни медленно горящей земли, ": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот фильм – это истории простых людей, которые складываются в трагическую мозаику, демонстрируя процесс нормализации опытов войны в обществе. Герои фильма сталкиваются с ежедневными трудностями, но пытаются жить дальше, адаптируясь к реальности войны, что уже стала частью их повседневности. Лента раскрывает глубокие человеческие эмоции – страх, отчаяние, силу, выносливость и надежду, что возникает даже в самых тяжелых обстоятельствах.

"Медовый месяц"

Венецианский кинофестиваль 2024 включает программу Biennale College Cinema, которая является платформой для новых талантов в сфере кинематографа. Одной из премьер в этой программе станет фильм "Медовый месяц" режиссера Жанны Озирной, который предлагает зрителям уникальный взгляд на современные украинские реалии сквозь призму личных историй.

В центре сюжета – история пары, которая только заселилась в свою новую квартиру и проводит там свою первую ночь. Однако их планы на спокойную и счастливую жизнь разрушаются уже на рассвете, когда они просыпаются от взрывов, сигнализирующих о начале оккупации. Далее их жизнь резко меняется: они вынуждены приспосабливаться к условиям отсутствия света, воды и связи, пытаясь сохранить не только физическую выносливость, но и свои отношения.

"Медовый месяц": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм исследует, как война влияет на обычных людей, в частности на влюбленную пару, которая оказывается перед испытаниями, о которых даже не догадывалась. "Медовый месяц" является не просто личной историей, а метафорой современной Украины, которая сталкивается с вызовами войны и оккупации, но продолжает бороться за свое будущее.