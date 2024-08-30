В национальном отборе на Оскар 2025 года будут соревноваться два документальных фильма и два художественных. В материале вы сможете подробнее ознакомиться с каждой лентой.

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Какие украинские фильмы будут соревноваться за право представить Украину на Оскаре-2025

"Дом "Слово". Бесконечный роман", реж. Тарас Томенко

В 1927 году в Харькове, по приказу Сталина, построили дом, который должен был стать приютом для лучших украинских художников. Здесь поселились выдающиеся поэты, писатели, художники и режиссеры. Сам факт проживания в этом доме уже был знаком признания для творцов той эпохи, ведь это означало принадлежность к элите культурной среды. Жить здесь могли только самые талантливые, чьи достижения имели важное значение для советского искусства.

Однажды в доме появляется новый житель – молодой корректор прессы. Он горячо мечтает стать частью когорты ведущих писателей, желая завоевать их доверие и уважение. Однако его путь к вершине творческого сообщества оказывается не совсем привычным. Для того чтобы поселиться в этом доме, ему понадобился не только писательский талант, но и другой, темный – талант подслушивать и передавать услышанное агентам НКВД, таким образом предавая тех, кого мечтал подражать.

"Дом "Слово". Бесконечный роман": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ля Палисиада", реж. Филипп Сотниченко

Эта драма разворачивается за пять месяцев до введения моратория на казнь, что создает напряженную атмосферу, ведь время не на стороне героев. В центре сюжета – два старых друга: детектив полиции и судебный психиатр, которые объединяют свои усилия, чтобы расследовать жестокое убийство своего коллеги. Загадочная смерть подталкивает их к тщательному анализу всех возможных версий и мотивов преступления.

"Ля Пасилиада": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мы были рекрутами", реж. Любомир Левицкий

Этот фильм является мотивационным для будущих рекрутов, а также важным посланием для мировой аудитории, которое поможет понять, кто сегодня являются настоящими героями. Это воины, которые защищают свет, сражаясь на передовой ради будущего. В центре сюжета – истории восьми бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады, которые изображены не только как профессиональные военные, но и как люди с глубокими личными историями.

"Мы были рекрутами": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм раскрывает характеры этих воинов со всех сторон, показывая их внутреннюю силу, философию и жизненные взгляды. Каждый из них – не просто солдат, но и человек со своими мечтами, стремлениями к семейному счастью и мирной жизни в родной стране.

Эта лента показывает, как защита Родины становится их смыслом жизни, но одновременно не забирает у них человеческую природу. Фильм создает портрет современного украинского героя – преданного, сильного духом, но и уязвимого, который, несмотря на все ужасы войны, не теряет надежду на лучшее будущее.

"Мирные люди", реж. Оксана Карпович

С начала большой войны украинские спецслужбы обнародовали сотни перехваченных телефонных звонков российских военных, которые дали миру возможность заглянуть за кулисы агрессии. Особое внимание привлекают разговоры оккупантов со своими близкими в России – матерями, женами, друзьями. Их слова, полны равнодушия или поддержки к насилию, обнажают не только реальность так называемой "спецоперации", но и глубокие проблемы российского общества.

Голоса гражданских в этих звонках становятся ярким свидетельством морального и идеологического распада – они подтверждают поддержку агрессивной политики, демонстрируют пренебрежение к человеческой жизни и формируют мрачный образ общества, которое сознательно или не сознательно поддерживает имперские амбиции своего правительства. Именно на основе этих перехватов создана документальная лента, которая глубоко исследует природу российского империализма и колониализма.

"Мирные люди": смотрите онлайн трейлер фильма

Украинский Оскаровский комитет готовится провести тщательную проверку фильмов, претендующих на право представлять Украину на премии Оскар-2025. Каждый фильм будут оценивать на соответствие требованиям Американской киноакадемии. Кто именно будет представлять Украину, станет известно 9 сентября.