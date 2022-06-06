Украинцы будут помнить Мантаса Кведаравичюса, – Зеленский почтил память литовского режиссера

Владимир Зеленский посвятил свое воскресное видеообращение литовскому кинорежиссеру Мантасу Кведаравичюсу, снявшему фильм о Мариуполе. По словам президента, в своей ленте он хотел показать, как война меняет людей.

Следует отметить, что в этом году литовец Мантас Кведаравичюс приехал на российско-украинскую войну, чтобы снять вторую часть документальной картины "Мариуполь", передает 24 канал. Однако в апреле его взяли в плен россияне, а затем расстреляли в возрасте 45 лет. Продолжением фильма занялась его невеста Анна Белоброва вместе с монтажером Дуней Сычевым.

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Кроме награды в Каннах Мантас посмертно получил награду от литовской национальной кинопремии Sidabrinė Gervė. Церемония вручения наград Литовского кинофестиваля транслировалась на национальном телевидении Литвы. На нее пригласили Президента Украины Владимира Зеленского, подключившегося через видеосвязь.

Как сообщил президент, посылая на слова Кведаравичюса, именно искусство и культура со всеми своими смыслами формируют людей, просвечивают их, или, наоборот, закрывают во тьме и во лжи.

Украинцы будут помнить Мантаса Кведаравичюса как человека, достойного "Золотого лебедя". Он ценил жизнь и всегда четко высказывался против того, что угрожает жизни,

– сказал в видеообращении Зеленский.

Он попросил всех, чтобы "ваш взгляд был таким же внимательным, чтобы так же поддерживали жизнь, и чтобы помнили об Украине, Мариуполе и о том, что эта война, унесшая жизнь Мантаса, война России против Украины, должна закончиться. Закончиться как можно быстрее".

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Напомним, 9 мая в Театре Бунюэля и 20 мая в Театре Аньес Варда в Каннах презентовали фильм Мантаса "Мариуполь 2". Там она получила награду от жюри премии "Золотой глаз".

Было важно показать это (фильм "Мариуполис 2" – Кино 24),

– говорится в заявлении Каннского кинофестиваля.

Первую часть фильма "Мариуполис" Кведаравичюс снял в 2016 году. Ее называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений". Мировая премьера фильма прошла на Берлинском международном кинофестивале. Картина повествует о послевоенной жизни в Мариуполе.

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