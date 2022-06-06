Варто зазначити, цього року литовець Мантас Кведаравічюс приїхав на російсько-українську війну, щоб зняти другу частину документальної картини "Маріуполь", передає 24 канал. Однак, у квітні його взяли в полон росіяни, а потім розстріляли у віці 45 років. Продовженням стрічки зайнялася його наречена Ганна Білоброва разом із монтажером Дунею Сичовою.

До теми Фільм "Маріуполіс 2", вбитого у блокадному місті режисера, отримав спеціальну нагороду у Каннах

Зеленський вшанував пам’ять литовського режисера

Окрім нагороди в Каннах, Мантас посмертно отримав нагороду від литовської національної кінопремії Sidabrinė Gervė. Церемонія вручення нагород Литовського кінофестивалю транслювалася на національному телебаченні Литви. На неї запросили Президента України Володимира Зеленського, який під'єднався через відеозв’язок.

Як повідомив президент, посилаючи на слова Кведаравічюса, саме мистецтво і культура з усіма своїми смислами формують людей, просвічують їх, або, навпаки, закривають у темряві та у брехні.

Українці пам'ятатимуть Мантаса Кведаравічюса як людину, яка гідна "Золотого лебедя". Він цінував життя та завжди чітко висловлювався проти того, що загрожує життю,

– сказав у відеозверненні Зеленський.

Він попросив усіх, щоб "ваш погляд був таким само уважним, щоб так само підтримували життя, і щоб пам'ятали про Україну, Маріуполь і про те, що ця війна, яка забрала життя Мантаса, війна Росії проти України, має закінчитися. Закінчитися якнайшвидше".

Зеленський про Кведаравічюса: дивіться відео

Нагадаємо, 9 травня у Театрі Бунюеля та 20 травня у Театрі Аньєс Варда у Каннах презентували стрічку Мантаса "Маріуполь 2". Там вона отримала нагороду від журі премії "Золоте око".

Було важливо показати це (фільм "Маріуполіс 2", – Кіно 24),

– йдеться у заяві Каннського кінофестивалю.

Першу частину стрічки "Маріуполіс" Кведаравічюс зняв у 2016 році. Її називають "людською історією на тлі історичних потрясінь". Світова прем'єра фільму відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Картина розповідає про післявоєнне життя в Маріуполі.

"Маріуполіс": дивіться трейлер