Не только Чернов из "20 дней в Мариуполе": 6 украинцев, которые одерживали победу на Оскаре

После победы фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова на премии Оскар многие ошибочно считали, что это первый Оскар для Украины. В то же время важно уточнить, что это первая победа именно украинского фильма.

До этого украинцы также получали желанную статуэтку, хотя и не в основных номинациях. Среди них – известные музыканты, композиторы, дизайнеры и другие профессионалы киноотрасли, которые получали Оскар за свою работу над международными проектами. В материале 24 Канала рассказываем больше.

Рекомендуем Кто станет победителем Оскара-2026 в главных номинациях: прогнозы букмекеров

Кто из украинцев получал Оскар?

Дмитрий Темкин

Дмитрий Темкин – украинский композитор родом из Кременчуга. За свою жизнь он получил четыре Оскара за музыку к голливудским фильмам, в частности к лентам "Сегодня в полдень" и "Высокий и могучий".

Варвара Каринская

Варвара Каринская – украинская художница-костюмер, которая родилась в Харькове. В 1949 году она получила Оскар за костюмы к фильму "Жанна д'Арк". Варвара Каринская получила известность как невероятно талантливый костюмер: она могла создавать элементы декора для костюмов буквально из подручных материалов.

Квитка Цисык

Квитка Цисык – певица украинского происхождения, родилась в Нью-Йорке. На протяжении всей жизни она поддерживала связь с Украиной. В 1978 году получила Оскар за исполнение саундтрека к фильму "Тот свет моей жизни".

Джек Пеланс

Джек Пеланс – актер украинского происхождения. В 1992 году он получил Оскар за роль в комедии "Городские пижоны" и прямо со сцены с гордостью заявил о своих украинских корнях.

Джек Пэланс получил Оскар: смотрите видео онлайн

Евгений Мамут

Евгений Мамут – специалист по кинематографическим спецэффектам, родом из Харькова. За время пребывания в Голливуде он получил две премии Оскар: в 1988 году за работу над фильмом "Хищник" и в 1999 году за спецэффекты в легендарной научно-фантастической ленте "Матрица".

Анатолий Кокуш

Анатолий Кокуш – киноинженер из Киева. В 2006 году он удостоился двух технических премий Оскар за разработку уникального крана-каскада для съемок динамических сцен.