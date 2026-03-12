Не только Чернов из "20 дней в Мариуполе": 6 украинцев, которые одерживали победу на Оскаре
- Мстислав Чернов получил первый Оскар для украинского фильма "20 дней в Мариуполе".
- Другие украинцы, такие как Дмитрий Темкин, Варвара Каринская, Квитка Цисык, Джек Пеланс, Евгений Мамут, и Анатолий Кокуш, ранее получали Оскар за вклад в международные проекты.
После победы фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова на премии Оскар многие ошибочно считали, что это первый Оскар для Украины. В то же время важно уточнить, что это первая победа именно украинского фильма.
До этого украинцы также получали желанную статуэтку, хотя и не в основных номинациях. Среди них – известные музыканты, композиторы, дизайнеры и другие профессионалы киноотрасли, которые получали Оскар за свою работу над международными проектами. В материале 24 Канала рассказываем больше.
Кто из украинцев получал Оскар?
Дмитрий Темкин
Дмитрий Темкин – украинский композитор родом из Кременчуга. За свою жизнь он получил четыре Оскара за музыку к голливудским фильмам, в частности к лентам "Сегодня в полдень" и "Высокий и могучий".
Варвара Каринская
Варвара Каринская – украинская художница-костюмер, которая родилась в Харькове. В 1949 году она получила Оскар за костюмы к фильму "Жанна д'Арк". Варвара Каринская получила известность как невероятно талантливый костюмер: она могла создавать элементы декора для костюмов буквально из подручных материалов.
Квитка Цисык
Квитка Цисык – певица украинского происхождения, родилась в Нью-Йорке. На протяжении всей жизни она поддерживала связь с Украиной. В 1978 году получила Оскар за исполнение саундтрека к фильму "Тот свет моей жизни".
Джек Пеланс
Джек Пеланс – актер украинского происхождения. В 1992 году он получил Оскар за роль в комедии "Городские пижоны" и прямо со сцены с гордостью заявил о своих украинских корнях.
Евгений Мамут
Евгений Мамут – специалист по кинематографическим спецэффектам, родом из Харькова. За время пребывания в Голливуде он получил две премии Оскар: в 1988 году за работу над фильмом "Хищник" и в 1999 году за спецэффекты в легендарной научно-фантастической ленте "Матрица".
Анатолий Кокуш
Анатолий Кокуш – киноинженер из Киева. В 2006 году он удостоился двух технических премий Оскар за разработку уникального крана-каскада для съемок динамических сцен.