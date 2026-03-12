Не лише Чернов із "20 днів у Маріуполі": 6 українців, які здобували перемогу на Оскарі

Після перемоги фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова на премії Оскар багато хто помилково вважав, що це перший Оскар для України. Водночас важливо уточнити, що це перша перемога саме українського фільму.

До цього українці також здобували омріяну статуетку, хоча й не в основних номінаціях. Серед них – відомі музиканти, композитори, дизайнери та інші професіонали кіногалузі, які отримували Оскар за свою роботу над міжнародними проєктами. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше.

Рекомендуємо Хто стане переможцем Оскара-2026 у найголовніших номінаціях: прогнози букмекерів

Хто з українців отримував Оскар?

Дмитро Тьомкін

Дмитро Тьомкін – український композитор родом з Кременчука. За своє життя він отримав чотири Оскари за музику до голлівудських фільмів, зокрема до стрічок "Сьогодні опівдні" та "Високий та могутній".

Варвара Каринська

Варвара Каринська – українська художниця-костюмерка, яка народилася в Харкові. У 1949 році вона отримала Оскар за костюми до фільму "Жанна д'Арк". Варвара Каринська здобула популярність як неймовірно талановита костюмерка: вона могла створювати елементи декору для костюмів буквально з підручних матеріалів.

Квітка Цісик

Квітка Цісик – співачка українського походження, народжена в Нью-Йорку. Протягом усього життя вона підтримувала зв'язок із Україною. У 1978 році здобула Оскар за виконання саундтреку до фільму "Те світло мого життя".

Джек Пеланс

Джек Пеланс – актор українського походження. У 1992 році він отримав Оскар за роль у комедії "Міські піжони" і прямо зі сцени з гордістю заявив про своє українське коріння.

Джек Пеланс отримав Оскар: дивіться відео онлайн

Євген Мамут

Євген Мамут – фахівець із кінематографічних спецефектів, родом із Харкова. За час перебування в Голлівуді він отримав дві премії Оскар: у 1988 році за роботу над фільмом "Хижак" та у 1999 році за спецефекти у легендарній науково-фантастичній стрічці "Матриця".

Анатолій Кокуш

Анатолій Кокуш – кіноінженер з Києва. У 2006 році він удостоївся двох технічних премій Оскар за розробку унікального крана-каскаду для зйомок динамічних сцен.