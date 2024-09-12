"Я не вижу военных преступлений": украинцы взорвали сеть реакцией на фильм "Русские на войне"

В социальных сетях набирает обороты флешмоб, направленный на привлечение внимания к военным преступлениям, совершенным российской армией. Это движение возникло как ответ на показ пропагандистского фильма "Русские на войне", который пытается исказить реальные факты и оправдать действия российских военных.

Известно, что цель этого фильма заключается не в том, чтобы показать реальные ужасы войны и ее последствия, а в попытке оправдать российских военных. В материале вы узнаете, как украинцы отреагировали на эту пропаганду в социальных сетях.

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Украинцы взорвали сеть реакцией на фильм "Русские на войне"

Украинцы всколыхнули социальные сети из-за масштабной акции протеста под названием "I didn't see russians committing war crimes" ("Я не видел, чтобы россияне совершали военные преступления").



Украинцы создали флешмоб / Фото Stacey Butters

Участники флешмоба публикуют фотографии режиссера и продюсеров фильма на фоне трагических кадров ужасных российских терактов и военных преступлений. Целью этой акции является подчеркнуть необходимость правдивого освещения событий войны и привлечь внимание международного сообщества к реальным преступлениям, которые совершает российская армия.



Украинцы создали флешмоб / Фото Лекса

Платформа United24 отреагировала на флешмоб "Я не вижу военных преступлений россиян". На официальной странице платформы опубликовали обращение к мировому сообществу, где призвали игнорировать фальшивые нарративы, которые пытаются оправдать действия российских военных.

Анастасия Трофимова и большинство россиян не увидели бы преступлений своих земляков, если бы мы даже ткнули им в лицо доказательства. Однако это не означает, что мы не должны этого делать. Не слушайте россиян. Заглушите их пропаганду фактами. Не позволяйте ей распространять безнаказанно,

– отметили в заметке.



Украинцы создали флешмоб / Фото Agent Miller

United24 подчеркнула важность распространения правдивой информации о военных преступлениях России и призвала международное сообщество поддерживать Украину в борьбе против агрессии и пропаганды.

Российская пропаганда искажает реальность, скрывая военные преступления, которые российские военные ежедневно совершают на территории Украины. Украинцы призывают мир не забывать, кем на самом деле являются российские оккупанты – это убийцы, которые должны понести заслуженную ответственность за свои жестокие действия.