Среди новых членов Академии есть и пять украинцев. Об этом сообщили на сайте Оскара.

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Кто теперь будет голосовать за лауреатов "Оскара"?

В список людей, которые отныне будут иметь право голосовать за лауреатов одной из самых престижных кинопремий мира – Оскара, – вошли украинские кинопродюсеры Наталья Либет, Ольга Бергман, Олег Кохан, Игорь Савиченко и Владимир Яценко.

Среди иностранных деятелей искусства приглашение присоединиться к Американской киноакадемии получили Джейкоб Эллорди, Дженна Ортега, Стивен Фрай, Джош О'Коннор и Джон Бернтал. Все они работают в различных сферах киноиндустрии – как актеры, режиссёры, сценаристы, продюсеры или представители других кинопрофессий.

Новых членов Академии выбирают по рекомендациям профессиональных гильдий, после чего их кандидатуры утверждает Совет директоров.

Что известно об украинцах, вошедших в список Академии?

Ольга Бергман и Наталья Либет являются соучредительницами компании 2Brave Productions. Украинским зрителям они известны по работе над фильмами "Стоп-Земля" и "Лента времени".

Олег Кохан – основатель кинокомпании SOTA Cinema Group и продюсер фильмов, удостоенных престижных наград на международных кинофестивалях в Каннах, Берлине, Риме, Торонто и на фестивале Sundance.

Игорь Савиченко – продюсер фильмов "Поводырь", "Когда падают деревья" и многих других.

Владимир Яценко известен украинскому зрителю по фильмам "Ты – Космос" и "Мои мысли тихие", которые получили широкое признание как в Украине, так и за её пределами.