Украинцы выиграют эту мерзкую войну, – Вахтанг Кикабидзе поднес рюмку за Украину в прямом эфире

Грузинский актер, сценарист и певец Вахтанг Кикабидзе в прямом эфире телеканала ICTV поднес рюмку и выпил за Украину. Он уверен, что украинцы победят в российско-украинской войне и подчеркнул, что она продлится еще не долго.

Вахтанг Кикабидзе поддержал Украину в российско-украинской войне

Актер поделился мнением о том, что эта мерзкая война, начатая Россией, закончится поражением для россиян. Кроме этого, отметил, что, к сожалению, грузинский народ не может повлиять на решение властей в позиции Украины. Об этом сообщает 24 канал.

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Грузинский народ хочет влиять на ситуацию в Украине, но пока не выходит. Это очень длинный разговор. Я думаю, что в результате Украина выиграет эту мерзкую войну, и все это очень скоро закончится,

– отметил Кикабидзе.

После этих слов с лозунгом "Слава Украине" актер поднес рюмку и выпил за Украину, напомним, в прямом эфире телеканала ICTV.



Вахтанг Кикабидзе преподнес рюмку за Украину в прямом эфире / Скриншот

Как поделился артист, украинский народ проявляет удивительный героизм и удивляет этим весь мир. А вот позиция ЕС его удивляет. По его мнению, Европейский парламент должен делать более решительные шаги по защите Украины: "Европа почему-то выжидает момент, чтобы встряхнуть в эту защиту...".

Я хочу моим братьям и сестрам украинцам сказать, что я преклоняюсь перед их героизмом. Не только я, но весь мир. Они делают все возможное и невозможное. Они сейчас борются не только за Украину, но и за Европу. Вас хотят сравнять с землей, но украинцы уже выиграют,

– подытожил Кикабидзе.

Вахтанг Кикабидзе осуждает действия Путина

Отметим, что в 2014 году Вахтанг Кикабидзе осудил аннексию Крыма и присутствие российских военных на Донбассе.

Актер называет Владимира Путина "политиком черной силы" и заявляет, что России нужна "свежая кровь", а именно смена власти.

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