В Украине покажут исправленную версию награждения Оскар-2024: где и когда смотреть

После обращения "Суспільного" и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Американская киноакадемия расширила международную сокращенную телеверсию церемонии Оскара-2024. Новую трансляцию награждения скоро покажут в Украине.

"Суспільне Культура" будет транслировать исправленную международную телеверсию церемонии вручения наград премии Оскар-2024. Организаторы включили фильм "20 дней в Мариуполе" и речь режиссера Мстислава Чернова.

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Когда можно будет посмотреть исправленную телеверсию трансляции Оскара-2024

Компания Disney, занимающаяся международным лицензированием шоу, отправила обновленную сокращенную версию телеканалам по всему миру. Украинский телеканал "Суспільне Культура" уже второй раз стал эксклюзивным транслятором Церемонии вручения Оскар.

Исправленную телеверсию покажут в пятницу, 22 марта, в 20:00.

Эта победа команды Мстислава Чернова имеет большое значение не только для украинской киноиндустрии, но и для всех украинцев – в конце концов, именно это мы увидели в тысячах отзывов в социальных сетях. Эффект этого события на международной арене, безусловно, будет мощным и длительным, эта победа и мощная речь Мстислава Чернова уже заняла свое почетное место в истории киноискусства,

– сказал исполнительный продюсер телеканала "Суспільне Культура" Лукьян Галкин.

Речь Мстислава Чернова: смотрите видео

Показ был запланирован ранее, но Украина возмутилась: что произошло

11 марта должен был состояться показ международной сокращенной версии Оскар, но после получения материалов для трансляции от организаторов, команда "Суспільного" обнаружила, что победу украинского фильма и речь Чернова не включили в телеверсию. Поэтому они обратились к Disney.

Позже в Disney объяснили, что награждение фильма "20 дней в Мариуполе" не вошло в сокращенную международную телеверсию церемонии из-за ограничения времени. И, похоже, украинскую сторону таки услышали.