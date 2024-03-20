"Суспільне Культура" транслюватиме виправлену міжнародну телеверсію церемонії вручення нагород премії Оскар-2024. Організатори включили фільм "20 днів у Маріуполі" та промову режисера Мстислава Чернова.

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Коли можна буде подивитись виправлену телеверсію трансляції Оскара-2024

Компанія Disney, що займається міжнародним ліцензуванням шоу, відправила оновлену скорочену версію телеканалам по всьому світу. Український телеканал "Суспільне Культура" вже вдруге став ексклюзивним транслятором Церемонії вручення Оскар.

Виправлену телеверсію покажуть у п'ятницю, 22 березня, о 20:00.

Ця перемога команди Мстислава Чернова має велике значення не лише для української кіноіндустрії, а й для всіх українців – зрештою, саме це ми побачили у тисячах відгуків у соціальних мережах. Ефект цієї події на міжнародній арені, безумовно, буде потужним і тривалим, ця перемога і потужна промова Мстислава Чернова вже посіла своє почесне місце в історії кіномистецтва,

– сказав виконавчий продюсер "Суспільне Культура" Лук'ян Галкін.

Промова Мстислава Чернова: дивіться відео

Показ був запланований раніше, але Україна обурилась: що сталось

11 березня мав відбутися показ міжнародної скороченої версії Оскар, але після отримання матеріалів для трансляції від організаторів, команда "Суспільного" виявила, що перемогу українського фільму і промову Чернова не включили у телеверсію. Тому вони звернулися до Disney.

Пізніше в Disney пояснили, що нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" не увійшло до скороченої міжнародної телеверсії церемонії через обмеження часу. Та, схоже, українську сторону таки почули.