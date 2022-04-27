Украинская режиссер Таня Муиньо сняла клип на саундтрек к провокативному сериалу "Эйфория"

Украинский режиссер и клипмейкер из Одессы Таня Муиньо создала клип на саундтрек Mount Everest к популярному сериалу "Эйфория". В нем говорится о жизни подростков, насыщенной опасными приключениями.

Композиция Mount Everest появилась в 2019 году в альбоме певца Labrinth "Imagination & the Misfit Kid". В этом году песня стала саундтреком к проницательному сериалу "Эйфория" и стала вирусной в соцсети тикток, передает 24 канал.

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Таня Муиньо сняла клип на саундтрек к сериалу "Эйфория"

В своем инстаграме режиссер поблагодарил команду, которая работала над проектом, артист Labrinth и поделился кадрами из клипа.

Спасибо, Labrinth, за эту возможность создавать визуальные эффекты на вашу музыку, Mount Everest уже давно в моем плейлисте. Спасибо, команда чупа-чупа, вместе было круто!,

– написала Муиньо.

Labrinth – Mount Everest: смотрите видеоклип Тани Муиньо

, Labrinth работал с Рианной, Бейонсе и The Weeknd. Таня Муиньо снимала клипы для таких мировых артистов как Cardi B, Кэти Перри, Rosalia, The Weeknd, Lil Nas X и украинских – Монатика, "Время и Стекло", NK.

Монатик и Дорофеева в комментариях отреагировали на новый клип Муиньо. Певец отметил, что Таня – гений, а Labrinth – один из его любимых исполнителей.

Напомним, в ноябре 2021 года Таню Муиньо номинировали на Грэмми-2022. Чтобы больше узнать об украинке, которая покорила Голливуд, переходите по ссылке.

Что известно о сериале "Эйфория"

"Эйфория" – американская телевизионная драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноименном израильском минисериале. Главную роль в сериале сыграла Зендея.

В феврале издание Deadline сообщило, что выйдет третий сезон сериала. А второй сезон популярного шоу установил рекорд на HBO Max.

Сэм, Зендея и весь актерский состав и съемочная группа "Эйфории" подняли второй сезон на невероятные высоты, бросив вызов условностям и формам повествования, сохранив при этом его сердцевину. Для нас большая честь работать с этой одаренной, невероятно талантливой командой, и мы очень рады продолжить наше путешествие с ними в 3 сезона,

– сообщило Variety.