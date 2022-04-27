Композиція Mount Everest з’явилася у 2019 році в альбомі співака Labrinth "Imagination & the Misfit Kid". Цьогоріч пісня стала саундтреком до проникливого серіалу "Ейфорія" та стала вірусною в соцмережі тікток, передає 24 канал.

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Таня Муіньо зняла кліп на саундтрек до серіалу "Ейфорія"

У своєму інстаграмі режисерка подякувала команді, яка працювала над проєктом, артисту Labrinth та поділилася кадрами з кліпу.

Дякую, Labrinth, за цю можливість створювати візуальні ефекти на вашу музику, Mount Everest вже давно в моєму плейлисті. Спасибі, команда чупа-чупа, разом було круто!,

– написала Муіньо.

Labrinth – Mount Everest: дивіться кліп Тані Муіньо

Зауважимо, Labrinth працював з Ріанною, Бейонсе і The Weeknd. Таня Муіньо знімала кліпи для таких світових артистів як Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia, The Weeknd, Lil Nas X та українських – Монатіка, "Время и Стекло", NK.

Монатік та Дорофеєва в коментарях відреагували на новий кліп Муіньо. Співак зазначив, що Таня – геній, а Labrinth – один із його улюблених виконавців.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Таню Муіньо номінували на Греммі-2022. Щоб більше дізнатися про українку, яка підкорила Голлівуд, переходьте за лінком.

Що відомо про серіал "Ейфорія"

"Ейфорія" – американська телевізійна драма, створена Семом Левінсоном і заснована на однойменному ізраїльському мінісеріалі. Головну роль у серіалі зіграла Зендея.

У лютому видання Deadline повідомив, що вийде третій сезон серіалу. А другий сезон популярного шоу встановив рекорд на HBO Max.

Сем, Зендея та весь акторський склад та знімальна група "Ейфорії" підняли другий сезон на неймовірні висоти, кинувши виклик умовностям і формам оповіді, зберігши при цьому його серцевину. Для нас велика честь працювати з цією обдарованою, неймовірно талановитою командою, і ми дуже раді продовжити нашу подорож з ними у 3 сезоні,

– повідомило Variety.