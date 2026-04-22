4 украинских актеров-детей, которые поражают игрой наравне со взрослыми

Эти актеры еще совсем юные. Некоторые из них до сих пор ребенок, однако, несмотря на это, их лица уже могут быть вам знакомы. Ведь еще с детства они поражают своим актерским мастерством на съемочных площадках.

Ранее мы рассказывали об украинских звездах, которые получили популярность в детстве, а сейчас изменились до неузнаваемости. В то же время на экранах появляется все больше детей-актеров, которые удивляют своей игрой даже на фоне опытных артистов. В материале 24 Канала рассказываем о юных актерах, которые уже сегодня уверенно заявляют о себе в кино и сериалах.

Какие украинские актеры-дети сегодня часто появляются на экранах?

Наверное, многие в детстве мечтали оказаться по ту сторону экрана и сыграть рядом с известными украинскими актерами. А есть дети, которым удалось воплотить эту мечту в реальность.

Полина Гаевая

Девочка сыграла роль в первом сезоне популярного украинского сериала "Просто Надежда", где исполнила роль Тани. Кроме того, ее можно увидеть в других проектах, в частности в фильме "Война глазами животных". Также Полина участвует в многочисленных рекламных кампаниях, в частности для бренда One by One, и занимается озвучиванием.

И это при том, что сейчас Полине около 8 лет – в 2025 году она публиковала фото в своих соцсетях, где сообщала, что переходит во второй класс. Очевидно, что впереди у этой талантливой девочки большое творческое будущее.

Ольга Гаевая

Сестра Полины, Оля Гаева, также является актрисой. Она сыграла во втором сезоне сериала "Просто Надежда", где исполнила роль Тани. Кроме того, на ее счету участие в проектах "Домик на счастье" (5 и 6 сезоны), "Одна семья", а также в сериале "Белла Вита", который получил значительную популярность среди украинских зрителей.

Мария Мархай

Еще одна юная актриса, которая несмотря на свой возраст уверенно чувствует себя на съемочной площадке, – Мария Мархай. Она сыграла в таких украинских проектах, как "Когда мы дома", "Кришталеві джерела", "Подарок Святого Николая", а также в рекламных кампаниях для Ощадбанка и Розетки и других брендов.

Также Мария исполнила эпизодическую роль в детективном сериале "Ключи от правды" и появлялась в других кинопроектах, в частности "Чертова сковорода". Вероятно, впереди у нее еще много новых и успешных ролей.

Михаил Пулянский

Большое внимание в украинском кинематографе привлекает и юный актер Михаил Пулянский. Кроме съемок в кино, он также занимается дубляжем.

Михаил сыграл во многих проектах, в частности "Оккупированные", "Просто Надежда", "Крашенка", а также в продолжении "Крашенки".

Кроме того, он появится в ленте "Федько-халамидник", премьера которой запланирована на 2026 год. Также Михаил сыграл вместе с Полиной Гаевой в фильме "Война глазами животных". Эти юные актеры уже сейчас поражают зрителей своей игрой, и, вероятно, с каждым новым проектом их мастерство будет только расти.

Какие еще украинские актеры получили популярность в детстве?

Ранее в Украине также были другие звезды детских ролей, которых сегодня уже сложно узнать. Среди них:

Женя Лебедин,

София Стеценко,

Ефросинья Мельник,

Демьян Шиян,

Кира Подольская,

Ева Кошева и другие.

Сегодня они уже повзрослели, изменились и выбрали собственный жизненные путь.