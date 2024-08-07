3 украинских актеров дубляжа, чьими голосами говорят культовые персонажи

Украинский дубляж пережил много этапов развития и сейчас является просто невероятным. Наши актеры умеют передать эмоции и характер героев, поэтому фильмы и сериалы не хуже, чем в оригинальной озвучке.

Сегодня редакция Кино 24 расскажет о некоторых украинских актерах дубляжа, чьими голосами говорят культовые герои. Именно они являются голосами Симпсонов, Гарри Поттера и многих других известных персонажей.

Не пропустите Не только Шеннен Догерти: кого из актеров культового сериала "Все женщины – ведьмы" уже нет в живых

Украинские актеры дубляжа

Павел Скороходько

Украинский актер Павел Скороходько озвучивал таких легендарных героев, как Гарри Поттера и Губку Боба. Впервые он попробовал себя в дубляже в далеком 1991 году. Киностудия Довженко предложила 11-летнему мальчику стать голосом балтийского актера. Тогда запись велась в звуковом цехе, которого наше время уже нет. Актер также дублировал короля Джулиана из "Мадагаскара", Тимона из "Короля Льва" и Элвина из "Элвина у бурундуков".

Павел Скороходько / Фото КиноБаза

Юрий Коваленко

В "Симпсонах" Юрий Коваленко озвучивает 23 персонажей. Он два раза попал в Книгу Рекордов Украины, а также является Заслуженным артистом Украины. Мужчина учился в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого, а впоследствии стал брендовым голосом популярных украинских телеканалов. Юрия еще можно услышать в таких кинопроектах: "Великолепный век", "Игра престолов", "Гарри Поттер" и "Смешарики".

Юрий Коваленко / Фото КиноБаза

Евгений Малуха

Евгений Малуха – голос Гомера Симпсона, Доктора Хауса и легендарного персонажа Альфа. Он, пожалуй, один из самых харизматичных актеров дубляжа, ведь умеет быстро и непревзойденно перевоплощаться, и работал уже тогда, когда эта сфера только начинала развиваться. Заметим, что Евгений даже озвучивал персонажей в компьютерных играх S.T.A.L.K.E.R: Тени Чернобыля и S.T.A.L.K.E.R: Чистое Небо.

Евгений Малуха / Фото КиноБаза

Смотрите кинопроекты с голосами этих актеров дубляжа. Выбирайте качественную украинскую озвучку!