Защищают свою страну: 10 украинских актеров, которые служат в армии

С началом полномасштабного вторжения многие мужчины и женщины сменили свои гражданские профессии и стали на защиту родной земли. Среди них украинские актрисы и актеры, которые сменили телеэкраны и сцену театра и надели военную форму.

Уже завтра, 1 октября, в Украине будут праздновать День защитника и защитницы. К этому дню редакция Кино 24 собрала список украинских актеров и актрис, которые воюют за свою страну.

Интересно 2 украинские актеры, которые стали прорывом в кинематографе этого года

Андрей Фединчик

Звезда украинских сериалов, актер кино, театра и дубляжа с первых дней большой войны присоединился к ВСУ. Он немного рассказывает о своей службе, известно лишь, что актер составил завещание. Недавно он получил орден "За заслуги" III степени.

Ахтем Сеитаблаев

Актер и режиссер с начала полномасштабной войны воевал в теробороне. И последние полтора года он находится в управлении коммуникации штаба Командования Сил территориальной обороны ВСУ. В частности, Ахтем является художественным руководителем подразделения "ТРО Медиа": он занимается поездками на фронт, съемками документального кино, образовательные программы.

Владимир Ращук

Актер фильма "Черный ворон" является командиром роты в батальоне "Свобода", что в составе бригады "Рубеж" НГУ. Ращук воевал на Киевщине и Донетчине. Но он не забывает об актерской деятельности и иногда снимается в кино.

Максим Девизоров

Звезда сериала "Первые ласточки" является бойцом 103 бригады сил ТрО, его штатная должность - водитель. В декабре прошлого года актер получил орден "За заслуги" III степени. Он призывает всех военнообязанных готовиться к тому, что и им нужно будет стать на защиту страны.

Гарик Бирча

Звезда сериала "Виталька" тоже защищает Украину на фронте. Он был в теробороне, а впоследствии получил звание сержанта. Сейчас актер служит в батальоне Berlingo. К слову, война не помешала личной жизни: он женился и стал отцом.

Сергей Филимонов

Звезда фильма "Носорог" служит в ВСУ с 2014 года. Теперь он является лейтенантом и командиром батальона "Волки Да Винчи". Сергей Филимонов воевал на Харьковщине и многих других направлениях.

Дмитрий Линартович

Звезда фильма "Толока" и актер дубляжа присоединился к теробороны, участвовал в обороне Киева. Он воевал в десантно-штурмовом подразделении на Херсонском, Бахмутском направлениях, в районе Соледара. В январе 2023 года он получил ранение. После этого актер вернулся к службе: он ездит в разные бригады и поддерживает моральный дух бойцов.

Алексей Тритенко

Звезда сериала "Когда мы дома" с началом полномасштабного вторжения надел военную форму и присоединился к теробороне. В начале этого года актер рассекретил, что является младшим сержантом. Ранее он получил награду "За верную службу" III степени.

Мария Агапитова

Актриса Национального драмтеатра имени Леси Украинки признавалась, что стояла в очереди в ТЦК еще в начале большой войны. Тогда ее не взяли в армию, однако уже в июне 2024 она таки стала на защиту своей страны.

Рита Бурковская

Звезда фильмов "Видение бабочки", "Между теней" работала в медиа во время большой войны, но в сентябре 2024 сообщила, что решила взять на себя большую ответственность и вступить в армию. Она уже приняла присягу.