5 украинских актеров, имеющих иностранные корни

Среди украинских актеров иногда встречаются те, которые действительно имеют иностранное происхождение. И даже несмотря на это, они выбрали Украину для жизни и построения своей актерской карьеры.

Среди таких знаменитостей: Арам Арзуманян, Ахтем Сейтаблаев, Мишель Андраде и другие. Читайте на сайте 24 Канала, кто еще попал в этот список и что известно об актерах.

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Украинские актеры, имеющие иностранное происхождение

Арам Арзуманян

Актер театра, кино, телевидения и юморист армянского происхождения. Актер родился в городе Варташен, Азербайджан, в семье армянского происхождения. Впоследствии его семья переехала из Азербайджана в Армению. В том же году они отправились в Россию. А в 1992 году снова изменили свое место жительства и на этот раз отправились в Украину, а именно – в село Светлодолинское, Мелитопольского района, Запорожской области.

Украинцы хорошо знают этого актера по следующим фильмам: "Бешеная свадьба", "Бешеные соседи", "Адская Хоругва или Рождество Казацкое".

Мишель Андраде

Украинская певица и актриса родилась в 1996 году в Боливии в семье отца-боливийца и матери-украинки. Когда Мишель было 13, они с мамой переехали в Украину и с этого времени Андраде начала устраивать свою жизнь здесь.

Сегодня Андраде покоряет не только украинских зрителей, но и снялась в финальном сезоне выходящего на Netflix сериала "Корона".

Павел Вишняков

Популярный украинский актер родом из Беларуси. Он делился, что переехал в Украину в 2015 году. Предварительно Павел проживал в Беларуси и даже ездил в Россию, но решил не оставаться там.

За два года до этого (до переезда, – 24 Канал) мы снимали в Киеве сериал, и я собственными глазами видел, что происходит на Майдане, за что и против кого борются украинцы. Но когда после съемки уехал в Беларусь и Россию, то услышал, как там искажают информацию, как в российских СМИ врут о событиях в Украине. Тогда понял, что жить в России не хочу,

– рассказал Вишняков.

С начала полномасштабной войны актер основал благотворительный фонд, помогающий военным, парамедикам и детям.

Ахтем Сейтаблаев

Актер крымскотатарского происхождения родился в Узбекистане, в городе Янгиюль. После окончания школы в 1989 году с семьей переехал в Крым, а затем поехал учиться в Киев.

Украинцы знают Ахтема не только как известного и талантливого актера, но и как режиссера. Сейчас Сейтаблаев защищает Украину от российской агрессии.

Мика Фаталов

Мика Фаталов родом из Азербайджана, из города Баку. После того как его родители разошлись, будущий актер вместе с мамой переехал в Украину, где устраивал свою жизнь и стал знаменит. Фаталов снялся в лентах "Я, ты, он, она", "Слуга народа".