Вовремя одумались: украинские актеры, которые были женаты на россиянах

Перед тем, как Россия начала войну в Украине, многие украинские знаменитости пытались строить свою карьеру там. А некоторые из них также устраивали свою личную жизнь в стране агрессора.

Обычно, эти браки заканчивались, не имея хеппиэнда. В материале Кино 24 узнаете, кто из украинских актеров когда-то связывал свою жизнь с россиянами.

Советуем Украинское спортивное кино: 3 фильма, что запечатлеются в вашей памяти

Чувствовалось, что мы по разные стороны баррикад, – Алексей Нагрудный о браке с россиянкой

Алексей Нагрудный, известный своими ролями в сериалах "Женский доктор", "Никто не идеален", "Сердце матери" и других кино проектах, имел отношения с россиянкой. Мужчина вспоминал, что познакомился с Ольгой Чурсивной на съемках сериала "Сердцу не прикажешь", которые происходили в Украине.

Отношения пары развивались достаточно быстро. Они официально заключили брак и Нагрудный решил переехать к своей возлюбленной в Россию и не предлагал ей оставаться в Украине, несмотря на то, что имел стабильный доход и был очень известным в театральной среде. Однако после трех лет он все же вернулся домой, объяснив причину развода.

Так случилось, что я попал в театр Стаса Намина, я был в этих мюзиклах, а у нее работы в то время не было. Конечно, когда такое случается в актерских семьях есть такая ревность своеобразная. Наверное, она стала чувствовать это. Затем начались забросы различных историй и быт, впоследствии 2008 год и моя остро выраженная проукраинская позиция. Конечно у меня начались конфликты. Четко чувствовалось, что мы по разные стороны баррикад,

– сказал Алексей Нагрудный.



Алексей Нагрудный / Фото из фейсбука актера

Предлагал, чтобы я поехала в Саратов, – Зоряна Марченко об отношениях с бывшим-россиянином

Украинская актриса Зоряна Марченко была женой российского актера Александра Ведменского. В течение около двух лет она жила в Москве и родила там дочь Агату. Сейчас звезда сериала "Просто Надежда" проживает в Украине, тогда как отец ее ребенка остался в России и открыто поддерживает полномасштабную войну.

Во время начала большого вторжения ее бывший муж, открытый сторонник политики Кремля, был первым, кто позвонил актрисе. Путинист предложил экс-супруге уехать в Россию. После отказа актрисы он настоял, чтобы Марченко с ребенком поехали к его матери в Нидерланды.

Он – первый человек, который в 6 утра мне позвонил и предлагал, чтобы я поехала в Саратов. Я говорю: "В каком смысле? Я поеду в страну, которая напала на мою, чтобы что? Это какой-то бред". Он сказал, что можно поехать к его маме в Нидерланды. Я не знаю, почему я приняла это решение. Наверное, банально, чтобы дочь увидела бабушку, чтобы мы поехали не просто в никуда, а к человеку, с которым есть родственные связи. Отношения с ним и отношения с его мамой – это разные вещи. Она на связи, пишет, интересуется,

– рассказала актриса.

Сейчас оба украинских актеров имеют счастливые отношения, живя в Украине. У Алексея Нагрудного недавно родился второй сын, а Зоряна Марченко воспитывает свою дочь и признается, что также имеет любимого человека.